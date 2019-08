Pupenec a praslička zaplavili záhradu a nechce sa im preč

Otázka:

Chcem sa poradiť , veľmi sa mi rozmáha na záhradke pupenec a praslička roľná v prídomovej záhradke. Aj keď ich každý týždeň vykopem, za dva-tri dni je opäť vonku. V maku kde ho nemôžem okopať je akoby ustlatý. Čo s tým? Ďakujem Anton

Praslička medzi jahodami

Bohato rozrastená praslička v záhrade naznačuje v pôde kyslé pH. Bude treba, aby ste pôdu na jeseň povápnili. Boj s pupencom je náročný a dá sa povedať na dlhé trate. Pomáha mechanické ničenie rastlín aj s koreňovým systémom. Musí to však byť sústavné, k čomu je dobré pestovať plodiny ošetrované okopávaním - okopaniny (zemiak). Pupenec je dvojklíčnolistová burina a to je aj všetka zelenina v záhrade. Postreky sú teda možné len vo výnimočnom príprade, aby ste si nezničili úrodu iba na prázdnom políčku. Je totiž nutné použiť systémový herbicíd, ktorý rastlinu takpovediac usuší. To by som však volila ako poslednú voľbu.

