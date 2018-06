Inšpirujte sa: Bohatá kvetinová predzáhradka

Celoročnú atraktivitu a dynamiku ročných období navodí bohatý trvalkový záhon pozostávajúci z nenáročných druhov. Je vysadený tak, aby vysoké druhy boli v zadnej časti a nízke vpredu a po okrajoch. Začiatkom leta od júna rozkvitá ľaliovka ‘Happy Returns’ vysadená po okrajoch. Svetložlté kvety vytvára niekoľko týždňov a kvitnutie opakuje aj na jeseň, najmä ak sa budú odstraňovať odkvitnuté kvety. K nej sa pridáva panašovaný kultivar fizostégie ‘Variegata’ s ružovofialovými klasmi kvetov. Zelené listy s bielym lemom sú atraktívne od začiatku vegetácie až do neskorej jesene. Od augusta vrcholí sezóna trvaliek. Veľký počet žltých kvietkov s čiernym stredom vytvára obľúbená a odolná rudbekia ‘Goldsturm’. Za ňou v pozadí kvitne konopáč ‘Atropurpureum’, ktorý spolu s purpurovolistým rozchodníkom ‘Matrona’ lákajú motýle. Po oboch stranách konopáča rastie po jednom trse okrasné proso ‘Shenandoah’ s červenými končekmi listov. Na jeseň vytvára riedke súkvetia hýbajúce sa vo vetre a celý trs sa sfarbí do purpurových a oranžových odtieňov. Záhon je pekný na pohľad celú zimnú sezónu vďaka tvarovanému krušpánu a vysušeným súkvetiam rudbekií, konopáča, rozchodníka a prosa. Tieto druhy sa zrežú na jar, pri ostatných druhoch je to vhodné spraviť na konci sezóny. Aby záhon bol atraktívny už od jari, do medzier boli vysadené vytrvalé Darwinove tulipány.

Inšpirujte sa výsadbou úzkeho záhona

Prehľad rastlín: