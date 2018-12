Inšpirujte sa: Dažďová záhrada môže byť šikovným ekoriešením aj v meste

Dažďové záhrady umožňujú zrážkam vsakovať do pôdy. Voda dopadajúca na pevné povrchy (strechy, cesty, parkoviská a podobne) neodtečie do kanalizácie, ale do záhona, kde vsiakne. Podmienkou je, aby pôda bola dostatočne priepustná a vsakovanie trvalo najviac 24 hodín. V takom prípade sú niektoré druhy schopné tolerovať stojacu vodu krátky čas.

Využili sme ich v konkrétnom návrhu. Plocha je rozdelená na dva celky. Užší záhon pri bytovke je vysadený pôdopokryvným horčiakom. Rastie do hustého koberca a počas leta tvorí svetlo- a tmavočervené strapce kvetov.

Druhý, širší záhon pri chodníku je dažďový. Jeho súčasťou sú tri kruhy s posedením a tri platany ‘Alphen’s Globe’ s malou guľovitou korunou. Má peknú odlupujúcu sa borku a veľké laločnaté listy. Prvou kvitnúcou trvalkou je kosatec s modrými kvetmi. Od jari bude v záhone pútať oko sitina s pokrútenými úzkymi stonkami. V lete rozkvitnú červené lobelky a ružové ibišteky bahenné. Vrcholom bude kvitnutie ružových hortenzií stromčekových. Na jeseň sa pridajú modré nízke astry ‘Magic Blue’. Vhodným vzdušným pozadím pre trvalky bude okrasné proso a zlatolistá tavoľa.

Prehľad rastlín:

1. Platan javorolistý ‘Alphen’s Globe’ (Platanus x acerifolia), odroda s guľovitou korunou, odlupujúca kôra tvorí mozaiku, veľké laločnaté listy, výška 5 m, 3 kusy

2. Hortenzia stromčekovitá ‘Pink Annabelle’ (Hydrangea arborescens), odolný ker s veľkými ružovými súkvetiami od júla, na jar silný rez, výška do 150 cm, 3 kusy

3. Tavoľa kalinolistá ‘Dart’s Gold’ (Physocarpus opulifolius), odolný ker, zlatožlté listy doplnia biele kvety, rezať podľa potreby, výška 150 cm, 1 kus

4. Proso prútnaté ‘Squaw’ (Panicum virgatum), okrasná vzdušná tráva, jemné súkvetia drobných kvetov od júla, listy majú purpurové konce, výška 130 cm, 5 kusov

5. Astra novobelgická ‘Magic Blue’ (Aster novi-belgii), nízka trvalka, modré kvety so žltým stredom od septembra, výška 30 cm, 17 kusov

6. Sitina rozložitá ‘Twisted Arrows’ (Juncus effusus), trvalka s pokrútenými stonkami, veľmi dekoratívna, kvitne nenápadne, výška 60 cm, 6 kusov

7. Kosatec mnohofarebný (Iris versicolor), fialovomodrý druh s bieložltou kresbou, kvitne od mája do júna, trávovité listy, výška 70 cm, 9 kusov

8. Lobelka šarlátová (Lobelia cardinalis), nápadná vzpriamená trvalka, červené kvety od júna do augusta, v chladnejších podmienkach na zimu zakryť, výška do 1 m, 9 kusov

9. Ibištek bahenný ‘Little Carmine’ (Hibiscus moscheutos), trvalka, 20 cm veľké ružové kvety s tmavším stredom od augusta do septembra, výška 50 cm, 7 kusov

10. Horčiak ‘Superba’ (Persicaria affinis), nízka plazivá vitálna trvalka, svetlé kvety neskôr tmavnú, kvitne od júna do augusta, výška 25 cm, 40 kusov

Čítajte tiež: