Inšpirujte sa! Premeňte nevyužívanú časť záhrady na príjemné posedenie

Pozemok pri dome často zmení svoju funkciu. Prispôsobuje sa aktuálnym potrebám majiteľa. Mnoho niekdajších hospodárskych domov sú dnes víkendové chalupy či rodinné domy určené výlučne na bývanie. Rovnaký je i prípad našej záhrady. Chov hospodárskych zvierat síce nevymizol úplne, no zachoval sa z neho iba zlomok.

Pôvodný stav

Priestor medzi domom a hospodárskymi budovami je tmavý a zanedbaný. Keďže je z troch strán obstavaný, väčšinu dňa je zatienený. Najviac slnka sa ujde časti pri dome. V minulosti budovy slúžili na sklad krmiva a chov hospodárskych zvierat. Dnes chátrajú a záhradu je nutné prerobiť od základov.





Vymedzenie hraníc

V priestore navrhujeme vytvoriť exteriérovú kuchyňu s jedálňou. Zvýšením celej terasy dostaneme do priestoru viac svetla a človek získa väčší prehľad o okolí. Miesto už nebude zatlačené pod skladom a drevárňou. Kuchyňa a jedáleň sa môžu využívať nielen na letné obedy vonku, ale i na zaváranie či záhradné párty.

Záhrada, ktorú obývajú psy, večne bojuje s poškodenými kvetmi či vyhrabanými jamami. Vybudovaním zvýšených záhonov jasne definujete, kam zviera smie a kam nie. Často je to jediná možnosť, ako v záhrade so zvieratami vypestovať kvety či zeleninu.

Tvarovaný krušpán a trvalky

Na pravej strane sa nachádzajú hospodárske budovy. Je na ne priamy výhľad z domu, preto ich potrebujeme zakryť výsadbou zaujímavou i v zime. Základom je šesť krušpánových gulí s výškou pol metra. Pomedzi ne sa rozrastajú brunery, heuchery, ostrice a funkie. Brunera ‘Jack Frost’ kvitne na jar drobnými modrými kvietkami, ktoré sú takmer identické ako pri nezábudkách. Následne poteší srdcovitými listami so striebornou kresbou. Túto farbu vhodne doplní heuchera ‘Plum Pudding’ s purpurovými listami a tiež striebornou kresbou. Uvoľnenosť dodá výsadbe okrasná tráva ostrica ‘Ice Dance’ s tmavozelenými úzkymi listami s bielym lemom. Posledná listom okrasná trvalka je v tomto záhone funkia ‘Autumn Frost’. Má veľké modré listy so žltým okrajom. Spomínané trvalky kvitnú v lete, ale kvety sú menšie a skôr doplnkové.

Domáce drevo

Posedenie tvorí drevená palubovka uložená na štrkovom podklade. Zrážky tak jednoducho vsiaknu do podkladu a netreba riešiť odvodnenie. V našich podmienkach je dobré použiť drevo z domácich drevín. Do exteriéru je vhodné takzvané termodrevo – je tepelne upravené a odolné proti poveternostným vplyvom.



Farby pod oknom

Záhon pred domom je vysadený nízkymi krami a trvalkami tak, aby vytvoril pekný pohľad z okna a zároveň aby nedošlo k zamedzeniu pohľadu do dvora. Je ladený do modro-ružových farieb. Tri korunkovce ‘Crispa’ tvoria zelené poliehavé kríčky, ktoré začiatkom leta majú malé biele súkvetia a na jeseň sa ich listy sfarbujú do príjemných žltooranžových odtieňov. Dajú sa dobre tvarovať a vytvoria prevísajúce výhonky. O farby v lete sa postarajú dve trvalky a jedna tráva. Veronika ‘Royal Candles’ je nízka odroda s kompaktným rastom a so sýtymi tmavomodrými strapcami kvetov. Spoločnosť jej bude robiť rebríček ‘Cerise Queen’ so sýtymi cyklámenovo sfarbenými plochými súkvetiami. Nakoniec sa pridáva bezkolenec ‘Variegata’ s panašovanými listami a vzdušnými súkvetiami. Celkovo je záhon vysadený nielen harmonickými farbami, ale aj kontrastnými tvarmi kvetov, čo zaručí jeho atraktivitu.