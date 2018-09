Inšpirujte sa: Romantický záhon s ružou a perovcom

Ruža ‘Queen Elizabeth’ patrí medzi bohato kvitnúce floribundy, tzv. záhonové ruže. Ponúka čisto ružové plné kvety s jemnou vôňou. Je veľmi odolná a doslova nezničiteľná. Celková výsadba je ladená do ružových a modrých farieb. Začiatkom leta rozkvitne kosatec ‘Going My Way’. Koncom leta a na jeseň poteší okrasná tráva perovec ‘Hameln’, ktorý dodá výsadbe ľahkosť a moderný nádych. Koncom leta rozkvitne aj rohovník s blankytne modrými kvetmi. Nízke teploty zafarbia jeho listy do červena. Celoročný efekt poskytne čistec vlnatý so striebornými chlpatými listami. Rozmery záhona sú 240 x 150 cm.

Zoznam rastlín:

1. Ruža ‘Queen Elizabeth’ (Rosa), zdravá a odolná odroda, plné ružové kvety, slabšia vôňa, výška 125 cm, 3 kusy

2. Perovec psiarkovitý ‘Hameln’ (Pennisetum alopecuroides), moderná tráva, úzke listy, kefkovité súkvetia od júla, výška 60 cm, 3 kusy

3. Kosatec ‘Going My Way’ (Iris barbata), odroda s modrými kvetmi s bielym stredom, kvitne v máji až júni, mečovité listy, výška v kvete 90 cm, 2 kusy

4. Čistec vlnatý (Stachys byzantina), poliehavá trvalka s nápadnými chlpatými listami, drobné ružové kvety v lete, výška 40 cm, 3 kusy

5. Rohovník (Ceratostigma plumbaginoides), nízka trvalka, jasno modré kvety od augusta do októbra, červené listy na jeseň, výška 30 cm, 8 kusov

Pozrite si aj iné inšpirácie na záhony:

Trvalky v modrom: Do záhona i na rez

Tienistý záhon s astilbami