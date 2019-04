Kruh: Tvar, ktorý oživí vašu záhradu

Kruh sa považuje za dokonalý tvar. Nemá začiatok ani koniec, je základným obrazcom, najjednoduchšie predstaviteľným. Používal sa odpradávna ako symbol večnosti, boha, jednoty alebo vesmíru.

Základ je v prírode

Vezmite si slnko alebo mesiac v splne či kruhy na vodnej hladine. Kvapka rosy na listoch trávy, alebo dažďové kvapky. Kruhy alebo jeho časti nájdete v divokej prírode častejšie ako by ste si mysleli. Pri správnom použití, kruh v záhade isto nebude pôsobiť umelo.

Zjednocujúci trávnik

Najmä v malých záhradách čoraz častejšie ustupuje trávnatá plocha kvetinovým záhonom. Najmä kvôli náročnej starostlivosti o malý a členitý trávnik. V snahe zjednodušiť údržbu a skrátiť čas potrebný na nevyhnutné záhradné práce dostávajú trávniky pravidelný tvar - štvorec, obdĺžnik či kruh. Kruhový trávnik uprostred hustej trvalkovo drevinovej výsadby vytvorí pokojnú zelenú oázu ideálnu na nerušený relax či opaľovanie.

Posedenie alebo terasa

Okrúhle stoly sú v záhradách a na terasách pomerne časté. Pri umiestnení väčšieho kruhového stola na štvorcovej terase však väčšinou vzniknú nepohodlné miesta a prechody a naopak voľný priestor v rohoch terasy. Ale čo tak doplniť stôl terasou v tvare kruhu? Pri dome alebo v záhrade vytvorí príjemné posedenie, kde každý bude mať dostatok miesta a celé zátišie získa ucelený a príjemný vzhľad. Terasa pritom nemusí mať nutne pevný betónový základ a drevený alebo keramický povrch. Najjednoduchčie je vymeranú plochu zhutniť a vysypať drveným štrkom. Takéto plochy sa však nehodia do bezprostrednej blízkosti vstupu domu, kamienky z nich sa rýchlo zanášajú dovnúta.

Vertikálne prvky

Pri tvorbe záhrady je dobré nemiešať príliš veľa rôznorodých prvkov na malej ploche. Ak pracujete s kruhom, použiť ho môžete nielen ako tvar trávnika, či vyvýšeného záhona, umiestnite do záhrady doplnky v tvare kruhu - rôzne dielka alebo slnečné hodiny. Ak radi pozorujete vtáky, vhodným doplnkom môže byť kruhové napájadlo. V divokých záhonoch zas vyniknú dekoračné gule. Do klasickej záhrady môžete použiť betónové, po čase získajú peknú patinu. Do moderných sa zas hodia antikorové, v ktorých nájdete odzrkadlený obraz celej záhrady. Zaujímavým prvkom, používaným zväčša v orientálnych záhradách je vytvorenie priehľadu. Optická bariéra - drevený alebo rákosový plot má často výrez v tvare kruhu. Dôležité je nasmerovanie výrezu na vhodný pohľad - zátišie s kvitnúcimi rastlinami, posedenie alebo sochu. Vytvoríte tým rám okolo živého záhradného obrazu, ktorý sa neustále mení.

Rastliny

Jednoduchým i keď značne zdĺhavým spôsobom, ako vniesť do záhrady geometriu, je tvarovanie drevín rezom. Typický a často používaný krušpán v tvare gule si môžete dnes už dokonca zakúpiť v záhradníctve. I keď jeho rast je pomalý, zastrihávajte ho minimálne raz za mesiac, aby boli tvary čo najčistejšie. Jednoduchou pomôckou ako tvarovať dreviny je použitie oceľovej výstuže, ktorá vám pomôže pri tvarovaní výhonkov i pri reze. Častým prvkom sú kruhové záhony vysadené v podraste stromov, pročom kmeň je uprostred kružnice. Podrast vysaďte tieňomilnými a plytko koreniacimi rastlinami, aby si navzájom nekonkurovali. V trávniku môžete zas vytvoriť kruhy z jarných cibuľovín. Po zatiahnutí cibúľ porast jednoducho pokoste.

Víkendový test

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý tvar je pre vás vhodný alebo kam umiestniť letné posedenie, vyskúšajte malý test. Vyznačte si pieskom tvar posedenia či trávnika, záhradu pozorujte z nových uhlov. Na vlastnej koži tak zistíte, či vám menšia plocha trávnika postačí alebo či nová terasa nebude na príliš exponovanm mieste.