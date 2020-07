Máte na pozemku úzky pás a neviete, ako ho využiť? Ponúkame riešenie

Či už je to pri plote od suseda, pri príjazdovej ceste do garáže, v predzáhradke, uličný pás pred plotom, možností sa ponúka niekoľko, no nesnažte sa do týchto priestorov umiestňovať veľa rastlinných druhov či záhradných doplnkov. Zvoľte rastliny, ktoré budú záhon krášliť po celý rok. Kombinujte nenáročné dreviny s trvalkami, letničkami či dvojročkami, cibuľovinami a s okrasnými trávami. Áno, nájde sa pre ne miesto aj v páse širokom 30-50 cm. Ak chcete do výsadby zakomponovať stromy, voľte tie s kompaktnejším rastom – guľovité odrody katalpy, javora poľného, javora mliečneho, agátu, ambrovníka… Do vidieckej záhrady sa viac hodia trvalky pripomínajúce záhrady starých mám, v modernej záhrade vyniknú jednoduché druhy a trávy. S pestrosťou farieb to nepreháňajte, stavte na výsadbu tón v tóne. Nebojte sa a vyskúšajte bambus. Pri kúpe sa však uistite, že nejde o druh vyžadujúci si pevnú zábranu pre nekontrolovateľné rozrastanie.

Správny výber

Rozdiel je, či záhon vedie popri chodníku alebo popri tráve. Pri chodníku počítajte s určitým množstvom betónu a podkladovej vrstvy, ktorá sa použila pri jeho stavbe. Betónový či tehlový povrch počas dňa akumuluje teplo, takéto miesto býva často extrémne suché. Opačným problémom môže byť zadržiavanie vlahy, najmä ak je na záhon vyvedený odkvap. Do priestoru pri úhľadne upravenom trávniku nevyberajte rastliny, ktoré sa ľahko rozmnožujú samovýsevom (orlíček, perovec psiarkovitý).

Vo všeobecnosti vyberajte rastliny, ktoré zaujmú v každom ročnom období. Na jar nechajte vyniknúť narcisy a tulipány, v lete krásne záhonové trvalky (rudbekia, margaréta, gaura, zvonček), na jeseň, ale aj v zime zažiaria okrasné trávy.

Môžete použiť aj stromčekové ruže či iné kvitnúce druhy naštepené na kmienku.