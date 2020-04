Máte záhradu vo svahu? Tieto rastliny ju nielen skrášlia, ale hlavne spevnia!

Členitý terén záhradu ozvláštni, no pri jej budovaní neraz nastávajú problémy so zosuvom a nestálosťou pôdneho krytu. V niektorých prípadoch sa nevyhnete spevňovaniu opornými konštrukciami, no veľakrát stačí plochu vysadiť vhodnými rastlinami.