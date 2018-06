Plánujeme záhradu: Rozpálený letný záhon

Pre tých, ktorí preferujú teplé odtiene prinášame návrh záhona v ohnivých farbách. Celý záhon rozkvitne takmer naraz. Jún, júl a august poskytne záplavu kvetov, ktorá v menšej miere potrvá až do jesene.

Ako prvé rozkvitajú ľaliovky. Vyššia odroda ‘Amadeus’ tvorí žltooranžové kvety a nižšia odroda ‘Fragrant Returns’ zas ponúka svetložlté a voňavé kvety. Posledná odroda kvitne obzvlášť dlho a navyše u ľalioviek nebýva zvykom tvoriť voňavé kvety. Milým bonusom je, že jej kvety sú jedlé. Začiatkom letných prázdnin príde explózia trvaliek a celý záhon vynikne ako jedna veľká kytica. Červené akcenty prinesú dve odrody helénia. Vysoké ‘Moerheim Beauty’ a nízke ‘Ruby Tuesday’ ponúkajú kvety so strihanými lupeňmi a tmavohnedým, neskôr žltým stredom. Sú to nenáročné trvalky milujúce slnko. Okrem trvaliek rastie v záhone aj ker výzorom podobný bylinám. Ľubovník ‘Gemo’ je moderná kompaktná odroda s množstvom drobných žltých súkvetí a pohľadnými úzkymi listami. Nevyžaduje žiadnu starostlivosť. Postačí ho na jar ostrihať na jednu tretinu. Predný lem záhona je tvorený žltou kráskou a oranžovou echinaceou. Kráska ‘Heliot’ kvitne neúnavne až do septembra a je vhodná aj ako nádobová rastlina. Žlté kvety s červeným stredom vyčaria úsmev každému záhradkárovi. Susediaca echinacea ‘Orange Skipper’ je charakteristická veľkými sýto oranžovými kvetmi. Jedná sa o novšiu odrodu s nízkym vzrastom. Bodku za letom prinesie nesmrteľná klasika rudbekia ‘Goldsturm’. Nemala by chýbať v žiadnej kvetinovej záhrade už len preto, že je nenáročná, dlho kvitne a na stanovišti vydrží roky. Starostlivosť o tento záhon je trošku náročnejšia a spočíva predovšetkým v priebežnom odstraňovaní odkvitnutých kvetov. Nie je to nevyhnutnosť, ale dosiahne sa tým dlhšia perióda kvitnutia a rastliny budú vyzerať vždy vo forme. Týka sa to hlavne ľalioviek, helénií a krásky.

Prehľad rastlín:

1. Rudbekia ‘Goldsturm’ (Rudbeckia fulgida var. sullivantii), vďačná trvalka, žlté široké kvety s čiernym stredom, kvitne od augusta, výška 70 cm, 6 kusov

2. Helénium ‘Moerheim Beauty’ (Helenium), vysoká bohato kvitnúca trvalka, červené kvety od júla, obľubuje priepustnú pôdu, výška 90 cm, 3 kusy

3. Ľubovník ‘Gemo’ (Hypericum kalmianum), bohato rozkonárený nízky ker, úzke sýtozelené listy, žiarivé žlté kvety v júli až auguste, výška 60 cm, 2 kusy

4. Helénium ‘Ruby Tuesday’ (Helenium), nízka odroda letnej trvalky, červené kvety od júla do jesene, výška do 60 cm, 3 kusy

5. Ľaliovka ‘Amadeus’ (Hemerocallis), veľké kvety s oranžovými a žltými lupeňmi v júni a júli, výška v kvete 70 cm inak nižšia, 3 kusy

6. Echinacea ‘Orange Skipper’ (Echinacea), novšia odroda s oranžovými kvetmi, pevné stonky, kvitne od júla, suché kvety pekné aj v zime, výška 50 cm, 6 kusov

7. Kráska veľkokvetá ‘Heliot’ (Coreopsis grandiflora), všestranná trvalka vhodná aj na balkóny, žltočervené kvety od júla do jesene, výška do 40 cm, 4 kusy

8. Ľaliovka ‘Fragrant Returns’ (Hemerocallis), nízka remontantná odroda, svetložlté voňavé kvety od júna do augusta, výška 45 cm, 5 kusov

