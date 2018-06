Plot do predzáhradky: Vyberte ten správny

Najmä predzáhradky bývajú pýchou majiteľov domu, kde vystavujú na obdiv krásne kvitnúce záhony. Kvety tu neničí pes a nešliapu po nich deti. Navyše, údržba o menšiu plochu nie je taká únavná ako starostlivosť o veľkú kvetinovú záhradu.

Ukážte ju susedom

Aby ste sa záhradkou mohli popýšiť no zároveň ju ochránili a vymedzili jej priestor, ohraďte ju nízkym priehľadným alebo polopriehľadným plotom, ktorý podčiarkne jej kvality.

Polyfukčný

Plôtik zároveň poslúži ako opora pre vysoké a lámavé trvalky či ruže, prípadne naň môžete umiestniť črepníky so sezónnou výsadbou a jednoducho tak meniť skladbu každý rok.

Pozor na štýl

Keďže sa jedná o priestor pred domom, viditeľný z ulice, dbajte, aby plot korešpndoval s architektúrou domu. Iste, aj celkové oplotenie by malo s domom ladiť, niekedy to však finančné, či praktické (zvieratá, bezpečnosť) možnosti neumožňujú v takej miere, ako by ste si priali.