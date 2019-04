Prilákajte opeľovače! Pestré záhony pritiahnu včely do vašej záhrady

I keď opeľujú rastliny postupne podľa druhov, istotne sa pristavia i pri vašich ovocných stromoch a dopomôžu vám k lepšej úrode. Vysadením správnych druhov prilákate nielen včely, ale i ostatný užitočný hmyz. Pamätajte však, že im škodí používanie chemických prípravkov. Buďte opatrní i pri aplikácii lepiacich lapačov.





Čo im chutí?

Z botanického hľadiska je pre včely významných niekoľko čeľadí. Hluchavkovité, astrovité, borákovité, amarylkovité a napríklad aj bôbovité a ružovité. Druhy z týchto „rodín“ tvoria kvety s dostatkom peľu a produkujú nektár. Okrem toho možno povedať, že včely lákajú najmä modré a fialové farby, ktoré sa vyskytujú v týchto čeľadiach bežne. Pred výberom správnych rastlín sa informujte na internete alebo hľadajte na štítkoch piktogram včely, prípadne termín „bee friendly“, čo v preklade znamená včelám priateľský. Všeobecne to platí pre druhy s jednoduchými a nie plnými kvetmi. Plnokveté odrody totiž tvoria namiesto tyčiniek s peľom okvetné lístky alebo aj keď nejaký peľ vytvoria, včela sa cez množstvo lupeňov nevie k nemu dostať. Pre nedočkavých záhradkárov sme pripravili letničkový záhon, ktorý vyrastie do krásy a bohato zakvitne už túto sezónu. Pre trpezlivejších tu máme záhon s trvalkami a drevinami. Každý záhon má rozmery 2 x 3 metre a je vysadený na slnečnom mieste.





Okamžitý efekt

Príprava letničkového záhona je jednoduchá. Danú plochu treba odburiniť a prihnojiť kompostom alebo iným dlhodobo pôsobiacim organickým či minerálnym hnojivom. Na nakyprenú zem si pieskom alebo paličkou vyznačte plochy na jednotlivé druhy a vysejte ich na riedko. Netreba to preháňať. Spočiatku sa zdá, že je tu veľa miesta, no malé rastlinky vyrastú a potrebujú priestor. Na husto vysiate letničky bude treba zas pretrhať. Základom tohto záhona je šesť druhov v kontrastných farbách. Výška rastlín sa odzadu znižuje, aby vynikli všetky kvety. Najvyššia bude slnečnica ‘Sonja’, ktorá svojou výškou 150 cm vytvorí dokonalé pozadie. Je rozkonárená a vytvorí viac kvetov. Pred ňou rastú blankytne modré nevädze poľné a fialová cínia. Do záhona sme použili aj borák lekársky. Jeho modré visiace kvety sa postupne menia na fialové a zároveň sú jedlé. Predný lem tvoria najnižšie letničky. Sú to liečivé oranžové nechtíky a červeno-žlté pásikaté aksamietnice ‘Mr. Majestic’, známejšie ako smraďošky. Cínie, aksamietnice a slnečnice možno predpestovať, no nie je to nutné. Slnečnice treba pripevniť k opore a podpora z konárov takisto prospeje boráku a nevädzi.

Prehľad rastlín:

1. Slnečnica ‘Sonja’ (Helianthus annuus), veľké žlté úbory od júla do septembra, vhodná na rez, výška do 150 cm, 5 kusov

2. Nevädza poľná (Centaurea cyanus), intenzívne modré kvety, vhodná na rez a do vázy, výška do 100 cm, 10 kusov

3. Cínia (Zinnia elegans), fialová odroda, kvety podobné georgínam od júna do októbra, výška 80 cm, 3 kusy

4. Borák lekársky (Borago officinalis), letnička s jedlými listami aj kvetmi, modré kvety v tvare hviezdy počas celého leta, výška 70 cm, 4 kusy

5. Nechtík lekársky (Calendula officinalis), vďačná letnička s oranžovými úbormi, lupienky sú jedlé, kvety od júna do mrazov, výška do 50 cm, 15 kusov

6. Aksamietnica rozložitá ‘Mr. Majestic’ (Tagetes patula), pestrofarebné kvety so žltočervenými

pruhmi, kvety od júna do mrazov, výška 30 cm, 13 kusov

