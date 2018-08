SERIÁL Plánovanie záhrady: Zelenina, bazén či kvety? (4.časť)

Celkom na začiatku by ste mali vedieť, na čo záhradu chcete využívať a čo má byť jej hlavná náplň. Ak ide o malú mestskú záhradu alebo parcelu menšej rozlohy, budete sa musieť zmeriť s kompromismi. Čo by teda vo vašej záhrade nemalo chýbať?

Miesto na stolovanie a záhradné oslavy

Medzi najdôležitejšie časti záhrady patrí nepochybne terasa, miesto na stolovanie a príjemné posedenie. Výhodná je poloha pri kuchyni alebo v prepojení s jedálňou. Ak je však orientácia domu severná, lepšia bude poloha na druhom konci pozemku na slnku. Milovníci záhradných večierkov by pri plánovaní altánku či terasy mali myslieť i na polohu vzhľadom k okolitým domom a radšej tieto plochy umiestniť ďalej do záhrady. Do návrhu zakomponujte miesto na gril, prípadne ohnisko, nezabudnite na osvetlenie a prívod elektrickej energie.

Záhony plné kvetov

Plochy plné kvitnúcich trvaliek a tráv doplnené drevinami sú ideálne miesto na odpočinok a načerpanie nových síl. Romantické zákutia žiariace farbami sa menia v závislosti od obdobia kvitnutia jednotlivých druhov. Cieľom je, aby záhon vyzeral dobre počas celého roka. Preto si dajte záležať na výbere i usporiadaní jednotlivých rastlinných druhov. Vedzte, že záhony plné kvetov vyžadujú veľkú dávku údržby. Ak nemáte na záhradku čas, snažte sa o čo najjednoduchší návrh s priamymi líniami.

Miesto na hry a šport

Trampolína, pieskovisko, či preliezačky sú obľúbené miesta na hry detí, často i dospelých. Správny výber hracích prvkov premení záhradu na bezpečné ihrisko pre vaše deti. Je výhodné, ak na celú plochu vidíte z okien domu, aby ste mali deti pod kontrolou. Samostatná kapitola je bazén – čoraz obľúbenejší doplnok našich záhrad. Potrebuje nielen priestor na samotné teleso bazéna, ale i zázemie na technické vybavenie či uskladnenie doplnkov. Na vybudovanie bazéna však takmer vždy potrebujete profesionálov, ale i jeho prevádzka je veľmi finančne i časovo náročná.

Úžitkové hriadky

Pre veľa ľudí je záhradka ešte stále miesto na pestovanie vlastnej úrody. V posledných rokoch sa úžitkové hriadky vracajú i do pôvodne okrasných záhrad. Nemusíte obetovať všetky trvalkové záhony. Vyčleňte si časť na dopestovanie vlastných byliniek a pochutín. Výhoda je možnosť dopestovať si plodiny, ktoré bežne v obchode nedostanete. V neposlednom rade máte istotu v tom, čo konzumujete.

Úkryt pred svetom

Miesto obklopené zeleňou, kde načerpáte novú energiu a zabudnete na okolitý zhon. Vaša záhrada je miesto vašich splnených prianí, tak prečo ju nevyužiť na niečo naozaj nevšedné? Vymknite sa zo stereotypu a buďte originálni. Pohodlné hojdacie kreslo či útulný altánok? Usaďte sa a relaxujte.

