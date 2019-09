Túžite po premene? Zmeňte balkón či terasu pomocou rastlín!

Mnohé moderné bytovky dnes disponujú bytmi s väčšími balkónmi, či s priestrannými terasami. Ľudia čoraz viac hľadajú bývanie blízke prírode s kúskom vlastnej zelene. Záhrada je však často cenovo nedostupná, a pre niekoho aj zbytočne veľká. Naopak, terasa ponúka koncentráciu všetkých je dôležitých funkcií. Treba ju však dobre navrhnúť, maximálne využiť každý centimeter štvorcový a v neposlednom rade zvoliť správnu výsadbu.

Voľba materiálu

Aby terasa pôsobila ako neoddeliteľná súčasť vášho príbytku, musí s ním i materiálovo ladiť. Nádoby a zvýšené záhony preto budujte z podobných materiálov, aké sú použité v interiéri. Ak to nie je možné, snažte sa stavbu aspoň farebne zladiť. Terasa by mala pôsobiť ako plynulé rozšírenie obytného priestoru s množstvom svetla a výhľadmi do okolia. Čo viac si priať? V našich troch návrhoch sa materiály zámerne nemenia, pracovať budeme čisto s výsadbou. Nadčasové tehlové zvýšené záhony s jednoduchou drevenou pergolou z masívnych hranolov dopĺňajú tri veľkoobjemové nádoby prioritne určené na pestovanie popínavých rastlín. Nábytok tvorí drevené záhradné posedenie a dve stoličky na opaľovanie.

Koľko ľudí – toľko chutí

Každý má svoj vlastný štýl a obľúbené rastliny či farby. Tak ako vyberáte obklad do kuchyne, vyberajte rastliny do vašej výsadby. Iba tak bude terasa vašim ideálnym miestom na oddych. Obľubujete stálozelené živé ploty, pestré letničky alebo radšej využijete všetok priestor na vypestovanie vlastnej úrody? Jeden priestor ponúka hneď niekoľko riešení – od bezúdržbovej jedálne po dokonalú plodiacu záhradu.

Riešenie 1: Súkromie pre lenivcov

Veľa ľudí dnes na záhradu naozaj nemá čas. Napriek tomu radi trávia voľný čas na čerstvom vzduchu, v známom prostredí, vo svojom útočisku. Skromná skladba rastlín napovedá, že táto terasa bude vyžadovať skutočne iba minimálnu údržbu.

Stálozelený živý plot z krušpánu (Buxus sempervirens) je ideálny na husté a nepriehľadné bariéry. Navyše, rastie pomerne pomaly, a tak nevyžaduje častý rez. Ak rastlinu nebudete nadmerne hnojiť, postačí mu udržiavací rez 4-5 krát za sezónu. Problémom však môže byť škodca – vijačka krušpánová, ktorá v posledných rokoch na týchto rastlinách napáchala nemalé škody. Rastliny treba ihneď po napadnutí ošetriť postrekom, prípadne postrek vykonať preventívne (ešte pred zistením prvých príznakov) a potom ho pravidelne opakovať. Ako popínavku na modernú pergolu sme zvolili zemolez Henryho (Lonicera Henryi). Výhonky sa ovíjajú okolo opory, podobne ako vistéria. Má podlhovasté listy, na rube bledšie. Rastlina kvitne od júna do augusta červenopurpurovými kvetmi. Plodmi sú čierne bobule. Ako doplnkovú rastlinu vo veľkorozmerných nádobách sme použili smlz ‘Overdam’ (Calamagrostis). Táto okrasná tráva má vzpriamený habitus a panašované listy. Hodí sa do zmiešaných výsadieb ale vynikne i ako solitér.

Zoznam rastlín:

Zvýšený záhon:

Krušpán (Buxus sempervirens)

Veľkoobjemné nádoby:

Smlz ‘Overdam’ (Calamagrostis)

Popínavka:

Zemolez Henryho (Lonicera Henryi)