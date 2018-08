Vyberte si osvetlenie do záhrady. Naša odborníčka vám poradí. (2.časť)

Nie všetky časti záhrady vyžadujú rovnaké osvetlenie. Vstupná časť má byť prehľadná, záhony postačí nasvietiť veľmi jemne, aby ste vytvorili príjemnú večernú atmosféru. Janka Kadlíčková z profisvietidla.sk vám prezradí viac.

Aké su aktuálne trendy v záhradnom osvetlení?

Z hľadiska farebného prevedenia sú dominantné farby antracitová a nerez pri moderných svietidlách a pri rustikálnych lucernových svietidlách dominuje stále čierna, alebo hnedá s patinou. Z hľadiska typov svietidiel sa čoraz viac orientujeme na svietildá, ktoré osvetlia fasádu. Využívame taktiež nájazdové svietidlá, ktoré inštalujeme najmä pred garáž.

Je prevádzka osvetlenia nákladná?

Ak osvetlenie správne nastavíme a použijeme kvalitné zdroje, tak nie. Stačí napríklad zvoliť ovládanie osvetlenia cez súmrakový senzor a svietidlá nám budú svietiť napríklad od 18:00 do 23:00 potom sa vypnú a zapnú sa opäť povedzme od 4:00 do 7:00 v závislosti na ročnom období. Alebo si môžeme kúpiť svietidlá so súmrakovým senzorom a senzorom pohybu a zapínať sa budú iba vtedy keď zazanemnajú pohyb. Tak ako si vieme nastaviť ekonomické osvetlenie v domácnosti, vieme si ho rovnako efektívne nastaviť aj v záhrade. Opäť je najlepšie poradiť sa v špecializovaných predajniach, aby s vami vybrali presne to, čo potrebujete.

V čom spočíva údržba?

Svietidlá so zabudovaným LED čipom sú prakticky bezúdržbové, ich životnosť je okolo 10 - 15 rokov, potom ich treba vymeniť. V svietidlách na žiarovky musíme po čase vymeniť žiarovku. Podstatné je aby bolo svietidlo vždy správne zapojené.

Kam v záhrade umiestniť osvetlenie?

Základné sekcie sú:

- vstup a nasvietenie priestoru pred garážou - tieto by mali mať vyšší výkon, aby dostatočne osvetlili daný priestor

- orientačné ovetlenie stačí popri chodníku , je potrebné však zhodnotiť ako je chodník kľukatý, aby sa určil ideálny počet napr. stĺpikov, alebo nájazdových svietidiel, ktoré sa zapúšťajú do spevneného povrchu.

- osvetlenie fasády je čisto dizajnová záležitosť, ale aj toto nepriame osvetlenie však bude zdrojom svetla, takže sa nemusíme báť, že by ste mali na pozemku úplnú tmu.

- na navodenie príjemnej atmosféry môžeme nasvetliť záhony , kde sa používa taktiež orientačné svetlo.

Dajú sa v zahrade pouziť aj dnes rozšírené led pásy?

Samozrejme, stačí použiť LED pás s krytím IP65, umiestniť ho do hliníkovej lišty, ktorá zabezpečí ideálny odvod tepla a správne vybrať príkon a trafo. So všetkým vám poradia v špecializovaných predajniach s osvetlením.

A čo osvetlenie jazierka a vodných prvkov?

Inštlácia osvetlenia pri bazéne, jazierkach, fontánkach si vyžaduje väčšiu pozornosť. Je dôležité, aby vzhľadom na vzdialenosť od vodného zdroja malo svietidlo dostatočné IP krytie a zároveň aby bolo vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu, inak Vám svietidlo vzhľadom na vysoké vlhko skoroduje aj keď by malo IP67. Vždy sa poraďte v špecializovanej prejdani, u záhradného architekta alebo elektrikára.

Zvládne návrh osvetlenia aj laik? Od čoho sa treba "odraziť"?

Základné osvetlenie vstupu, garáže, prípadne ak vieme, že chceme nejaké osvetlenie na záhradnom domčeku nie je problém navrhnúť. Dôležité však je, či máme pripravenú vhodnú kabeláž a či vieme skutočne odhadnúť ako sa bude svetlo šíriť v exteriéri. Ak od osvetlenia očakávame viac, ako len to, že sa rozsvieti a zasa zhasne, tak je lepšie osloviť záhradného architekta.

Je záhradné osvetlenie drahé? Koľko by mal človek investovať, aby vydržalo?

Výrobcovia vždy ponúkajú tzv. „hobby“ verziu a „profi“ verziu. Hobby je vždy lacnejšie a životnosť tohto osvetlenia je vždy kratšia. Zoženiete aj lacné osvetlenie, z hľadiska prvotnej investície. Ak však kúpite napríklad lacné senzorové svietidlo, ktoré sa bude kaziť a vy v priebehu 3 rokov kúpite tri kusy, dostanete sa na sumu väčšinou vyššiu, ako by bola tá, ktorú by ste zaplatili za drahšie a kvalitnejšie svietidlo. A to nepočítame náklady a čas spojený s inštaláciou.

Je vhodné kombinovať v záhrade viac druhov svietidiel?

Určite áno. Každé svietidlo poskytne iné osvetlenie, kombináciou rôznych typov (fasádne, pred vstupom, sĺpiky a pod.) vytvoríte vonku príjemnú atmosféru, vyzdvihnete prednosti priestoru a celkovo mnohonásobne spríjemnite večerný pobyt v záhrade.