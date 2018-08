Vyberte si osvetlenie do záhrady. Naša odborníčka vám poradí. (1.časť)

Uvažujete nad záhradným osvetlením? Prečítajte si rozhovor o nových trendoch ale i bezpečnostných prvkoch záhradného osvetlenia.

Rozprávali s Jankou Kadlíčkovou z profisvietidla.sk

Nebývalo zvykom, aby záhrada u nás mala vlastné osvetlenie. Zväčša sa uskromní s lampou nad vchodom do domu či do garáže. Svetlo pritom záhradu nielen sprístupní počas noci, dobre smerované lúče z nej vytvoria úplne iný, zaujímavý priestor.

Pozemok nielen pri novostavbách sa začal výraznejšie členiť na oddychovú a úžitkovú časť, pričom prednosť sa často dáva práve tej oddychovej. Z obývacej miestnosti je zvyčajne východ na malú terasu s malým záhonom. Nasleduje väčšinou širšia oddychová zóna a následne zeleninová záhradka, prípadne sad. V každej časti vieme osvetlením vytvoriť nádhernú večernú scenériu.

Na fasádu i do altánka

Stále dôležitejším sa stáva fasádne osvetlenie, pričom do popredia sa častejšie dostáva nepriame osvetlenie ktoré dotvorí vzhľad domu nasvietením jeho stien a samotný priestor okolo domu sa následne prisvieti stojanovými lampami. Tie môžu byť spínané pomocou senzorov alebo centrálnym spínačom. Na druhom mieste je samozrejme nasvietenie vstupu a priestoru garáže. Tu v drvivej väčšine prevládajú senzorové svietidlá, ktoré reagujú na pohyb. Častým riešením je stĺpikové osvetlenie. Ovláda sa buď cez súmrakový spínač, alebo senzor, ale ich ponuka však ešte nie je veľmi bohatá.

Osvetlenie záhonov je menej časté, ale zas nie ojedinelé. Záhon nasvietite malými reflektorovými svietidlami s inštalačným hrotom, ktorý bez problémov zapichnete do mäkkého podkladu. K dispozícii sú i svietidlá určené na pevný podklad. Preto vyberajte vždy presne podľa vašich potrieb. V ponuke sú aj RGB verieze, hoci najčastejšie sa volí teplá biela, teda svetlo v rozpätí 2700-3300 K.

V trávniku alebo na terase pri obývačke či bazéne sa čoraz častejšie používajú aj dekoračné svetlené kocky alebo guľe vo viacerých veľkostiach, ktoré sú buď vo verzií so žiarovkou alebo s integrovaným LED čipom. Ďaľším dizajnovým doplnkom je i svetelný nábytok, svetlené kvetináče, alebo stojanové lampy, ktoré dizajnom pripomínajú interiérové svietidlá, no sú určené práve do exteriéru. V zadnej časti domu alebo pri záhradnom domčeku je stále dopyt po reflektorových svietidlách, ktoré poskytujú dostatočné osvetlenie aj na večernú prácu. V ponuke sú buď reflektory so senzorom i bez senzoru. V miestach, kde nemáte pripravenú elektroinštaláciu je vhodné použiť reflektor so solárnym panelom. Samozrejmosťou je osvetlenie v altánkoch, kde sa volia buď nástenné alebo centálne svietidlá. Pri týchto svietidlách je dôležité uvedomiť si, že nemusia mať taký vysoký výkon ako v interiéri. Pre porovnanie: 100 W žiarovka v exteriéri bude skôr na príťaž, nakoľko vás v okolitej tme bude oslepovať.



Je inštalácia záhradného osvetlenia náročná? Zvládne ju i laik alebo je nutná asistencia elektrikára?

Inštalácia záhradného osvetlenia si vyžaduje dôkladnú prípradu. Ak staviate novostavbu, venujte dostatok času aj tejto téme. Umiestnenie a prípravu elektrických rozvodov je vždy lepšie zveriť do rúk odborníka, nakoľko sa vyhnete sklamaniu z toho, na čo všetko ste zabudli a tým aj dodatočným nákladom na prerábku.

Keď sa predsa niekto rozhodne pre svojpomocné zapojenie, na čo si dať pri montáži pozor? Aké sú bezpečnostné normy?

Zásady správnej inštalácie exteriérového osvetlenia sú popísané jednak v inštalačnom návode, ktorý bohužiaľ spotrebitelia bežne hodia do koša bez toho, aby si ho preštudovali a riadili sa ním. Nároky na montáž exteriérového svietidla sa líšia v závislosti od IP krytia, teda odolnosti svietidla voči vlhku a mechanickému poškodeniu. To sa líši v závislosti od toho, či chceme nainštalovať svietidlo v altánku, na otvorenej terase, do záhonu, alebo k bazénu. Dôležité je, na aký podklad chcete svietidlo upevniť. Ak si kúpite svietidlo, ktoré je určené na upevnenie na pevný povrch a vy ho umiestnite do hliny, nemôžete sa diviť, že vlhkosť z hliny prenikne ku kabeláži a svietidlo vypovedá službu už po niekoľkých týždňoch či mesiacoch. Taktiež, ak inštalujete svietidlá k bazénu, je dôležité, aby bolo na svietidle uvedené nie len čo najvyššie IP krytie (ideálne IP54 alebo IP65), ale aj to, že svietidlo je vyrobené skutočne z nehrdzavejúcej ocele. Tieto svietidlá už aj niečo stoja. Vyššie ceny pri svietidlách teda nezanmenajú, že platíte za značku, ale skutočne si priplácate za roky funkčnosti svietidla.

Sú obľúbené solárne lampy dostačujúcim svetelným prvkom v záhrade? Kam by ste ich odporučili a kam vôbec nie? Čo vlastne môžeme od solárneho svietidla očakávať?

Solárne lampy sú v drvivej väčšine určené na dekoračné účely. Ak solárna lampa, či už nástenná alebo v podobe malých stĺpikov stojí pár EUR, nemôžeme od nej chcieť, aby nám zabezpečila svetlo, pri ktorom sa vieme bezpečne pohybovať po pozemku. Z môjho pohľadu je to riešenie na záhradnú párty, čiže svietidlá po jej skončení odložíme na ďalšie použitie pre efekt.

Na čo si treba dať pozor pri kúpe?

Pozrite si svietivosť v lúmenoch (lm) - z tohto údaju zistíte, aké je svetlo skutočne silné, napríklad ak chceme aby sme zo svetelného zdroja získali svietivosť v prepočte 100W, mal by mať tento zdroj okolo 1521 lm. Vždy je najlepšie poradiť sa priamo s predajcom, či je svietidlo vhodné na osvetenie konkrétneho priestoru.

Ďalej je dôležité zamerať sa na farbu svetla: hoci Slováci stále obľubujú studenený odtieň (5000 - 6500K) mali by byť pri používaní tohto typu umelého svetla opatrní. Existuje niekoľko štúdií, ktoré dokazujú, že modré spektrum, ktoré tento odtieň obsahuje, môže z dlhodobého hľadiska viesť k nespavosti a môžu prehĺbovať aj iné psychické problémy. Je to preto, že modré spektrum svetla nás udržiava v neustálej koncentrácií, čo nie je práve vhodné vo večerných hodinách, keď už máme naše telo pripravovať na spánok. Ideálne je preto zvoliť aspoň neutrálne svetlo (4000 K) alebo teplé svetlo (2700 - 3000 K). Dnes je však už možné zakúpiť svietidlá pri ktorých môžete regulovať farbu svetla od 2700 do 6000 K a teda zvoliť neutrálne alebo studené svetlo, ak chcete pracovať alebo čítať a naopak teplé svetlo, ak chcete relaxovať.

Ďalším faktorom je samozrejme použitý materiál a IP krytie.

Pozor si treba dať aj na lacné verzie senzorových svietidiel. Veľkrát senzory nefungujú tak ako by mali, čím vzniká viac problémov ako úžitku. Ak teda chcete siahnuť po senzorovom osvetlení, radšej dbajte na kvalitu, ktorá sa vráti v podobe dlhoročnej funkčnosti svietidla, bez potreby jeho skorej výmeny.