10 Rád pre začínajúceho záhradkára! Majte úspech v novej sezóne

1 Ideálna rozloha

Plocha s rozlohou 50 štvorcových metrov sa dá pomerne ľahko zvládnuť. Dopestujete na nej bohatú úrodu zeleniny i voňavých byliniek, s ktorou si nadmieru vystačia dve dospelé osoby. Takáto plocha je ideálna najmä pre začiatočníkov, ktorí si potrebujú najskôr vyskúšať, koľko času zaberie jej samotné obrábanie. Ak sa prvá sezóna vydarí, ďalší rok si ju môžete rozšíriť.

2 Nepestujte všetko naraz

Pestujte len primerané množstvo druhov, ktoré stihnete spotrebovať. Určite si vystačíte napríklad s piatimi priesadami šalátu alebo len s jeden meter dlhým riadkom strukovej fazule. Využite výhody zeleninových druhov s krátkym vegetačným obdobím a vysievajte ich postupne po dvoch týždňoch. Budú dozrievať postupne a vy nebudete mať starosti s prebytkom. Veľmi praktické sú krátke riadky alebo vyvýšené záhony menších rozmerov.

3 Zaobstarajte si priesady

Ak ste začínajúci záhradkári alebo máte obmedzené možnosti na dopestovaniei priesad, skúste navštíviť miestne trhovisko, kde dostanete kúpiť už predpestované rastlinky rajčiakov, papriky, kalerábu či karfiolu. Samozrejme nie všetky priesady sú náročné na predpestovanie. Ak máte v zásobe osivo obľúbených odrôd uhoriek, tekvíc či rajčiakov, ktoré na trhovisku či v supermarkete nezoženiete, radšej si ich predpestujte. Špenát, mangold, rukolu a cviklu nemusíte predpestovávať. V teplej pôde s dostatkom vlahy vyklíčia rovnako dobre ako petržlen, mrkva, paštrnák či fazuľa.

4 Takmer nepotrebujú starostlivosť

Najmenej náročné na pestovanie sú bylinky. Nepotrebujú mimoriadnu pozornosť, postačí im trocha vody a vyplievanie buriny v bezprostrednej blízkosti. Zídu sa vám na sušenie do čajových zmesí, na okorenenie jedál či na výrobu domácich aromatizovaných olejov či octov. Na sušenie je vhodná dúška materina, dúška tymianová, medovka, mäta, levanduľa, rozmarín a pamajorán.

5 Zásoba na niekoľko rokov

So spomenutými bylinkami môžete vystačiť nielen jeden rok. Ak si ich vysušíte, z ich arómy a chuti sa môžete tešiť aj niekoľko rokov. Väčšina z nich je však schopná v našich klimatických podmienkach na správnom stanovišti aj prezimnovať. Niekde v kúte záhrady, najlepšie na slnečnom mieste, si vyhraďte plochu 2 až 3 m2, a vyskúšajte pestovať levanduľu, pamajorán, dúšku, mätu a rozmarín. Rozmarín odporúčame pestovať v nádobe, ktorý pred zimou ľahko prenesiete do bezmrazej miestnosti.

6 Šetria čas i peniaze

V súčasnosti je trend konzumovať bio produkty, ktoré kúpite so špeciálnym označením. Dopestovať si ich však môžete aj vo vlastnej záhrade. Stačí sa sústrediť na výber odrôd, ktoré majú vo svojej charakteristike toleranciu, prípadne rezistenciu proti chorobám. Na mysli máme predovšetkým hubové ochorenia, proti ktorým väčšina záhradkárov bojuje pomocou fungicídov. Ak si teda zaobstaráte vhodné odrody, ušetríte za chémiu a vaša zelenina bude jednoducho bio.

7 Postupné zbery sa oplatia

Veľa druhov listovej zeleniny môžete zberať ako jednu úrodu. Stačí ak začnete pestovať šalát na rezanie, pažítku, špenát a mangold. Ich listy môžete zrezávať postupne, podľa potreby. Zakrátko dorastú totiž nové. Takto môžete zberať úrodu počas celej pestovateľské sezóny. Napríklad špenát vám vydrží až do príchodu mrazov.

8 Cibuľu? Radšej nie!

Ak vám prekáža vôňa cibule, póru alebo cesnaku, skúste tieto druhy nahradiť napríklad jemnejšou pažítkou, prípadne veľmi zdravým cesnakom medvedím. Oba druhy sú viacročné a nevyžadujú takmer žiadnu starostlivosť. Pažítku si môžete dokonca rýchliť za oknom, kde ju budete mať vždy po ruke.

9 Ošetrovanie pôdy

Nevyhnete sa mu ani v malej záhrade, pretože i tu sa s obľubou rozrastá burina. Už pri plánovaní myslite na to, ako veľmi narastú rastliny, ktoré chcete pestovať. Vždy dodržte spon pestovania, ale zároveň do spoločnej výsadby použite i ďalšie druhy, ktoré zabránia burinám v raste. Napríklad šalát rastie pomerne rýchlo, kým kalerábu to trvá aj niekoľko mesiacov. Takže to urobte jednoducho tak, že pomedzi priesady kalerábu vysaďte šalát. Ten skoro prekryje prázdne miesta a zatieni potenciálne vhodné stanovište pre buriny. Po zbere úrody zas nahusto vysejte špenát alebo valeriánku, ktoré pôdu nevyčerpajú a vám pomôžu.

10 Zalievanie nadovšetko

Potreba vlahy v záhrade je nevyhnutná, zvlášť v takom lete, ako bolo tento rok. Ak nedokážete zabezpečiť zelenine vlahu pravidelne, zaobstarajte si automatickú závlahu. S týmto finančne náročnejším systémom vám určite nehrozí prepolievanie citlivejších druhov, alebo naopak, vyschnutie v dôsledku nedostatku vlahy.

