Nemali by vám v záhrade chýbať: Teplomer a zrážkomer

Poznanie množstva zrážok, ktoré spadnú do vašej záhrady je viac ako užitočné a aj šetrné. Ak viete koľko vody sa dostalo do pôdy prirodzenou cestou, viete aj odhadnúť aké množstvo bude ešte potrebné dodať. Tým pádom rastliny neprelejete a neminiete toľko vody. Poznanie teplôt, to sa vám zíde hlavne v jarnom období výsadby priesad.

Umiestnenie zrážkomeru

Najlepšou a najsprávnejšou voľbou je výber voľného priestranstva. Je to kvôli tomu, aby bol výsledok najpravdivejší. Ak je nejaká prekážka brániaca zachyteniu zrážky budete mať skreslený výsledok. Okrem toho dbajte na to, aby bol zrážkomer chránený pred nepriaznivými vplyvmi počasia ako je vietor. Tiež by mohlo dôjsť k chybnému výsledku, pretože vietor vodu odvieva.

Nádobka predstavujúca zrážkomer sa pripevňuje na kôl a to vo výške jedného metra nad povrchom pôdy. Ak už zrážkomer máte zaveďte si zápisník, kam si budete zaznamenávať namerané hodnoty. Posnažte sa ich merať v rovnakých časových termínoch, napríklad ráno o siedmej, popoludní o štrnástej a poslednýkrát večer o dvadsiatejprvej hodine. Ak sú zrážky v podobe snehu je treba ho rozpustiť. Nádobku môžete na chvíľu ponoriť do vlažnej vody, nech sa sneh rozpustí. Prepočet na jednotku plochy je jednoduchý. Zachytený objem vody v ml čiže cm3 prenásobíte záchytnou plochou zrážkomeru v m2 a dostanete výsledok v mm. Ale treba si prečítať priložený leták k zariadeniu, je v ňom totiž uvedená spomínaná záchytná plocha.

Správna výška pre teplomer

Odborníci odporúčajú vysádzať rastliny do voľnej pôdy vtedy, keď pominie riziko mrazov. Hlavne tých neskorých jarných. Samozrejme hovoríme o teplote vzduchu, nie pôdy. Každý druh plodiny má trochu iné nároky na teploty. Teplomer zaveste na také miesto, kde nebude vystavený dopadu slnečných lúčov. Chcete predsa poznať skutočnú teplotu vzduchu. Zavesený by mal byť vo výške približne 1,2 m.