Praktický pomocník – Hydrogél. Aby rastliny netrpeli suchom

Použiť ho môžete teraz na jar pri presádzaní izbových rastlín a neskôr pri výsadbe tých, čo budete v sezóne pestovať na balkóne. Je však vhodný aj do záhrady, kde ho môžete zapracovať do pôdy. Zájdite si preto do obchodu a spolu s čerstvým substrátom, do ktorého budete rastliny vysádzať, si kúpte aj absobent, čiže hydrogél. Predáva sa vo forme bielych granúl (kryštálikov), ktoré majú schopnosť viazať vodu i živiny a postupne ich uvoľňovať ku koreňom rastlín. Vďaka nemu vydržia rastliny bez vody 3-x dlhšie ako predtým. Ako sa používa?

Presádzané rastliny

Keď budete vysádzať (alebo presádzať) rastliny, zamiešajte gél do kúpeného substrátu tak, že na 10 l substrátu pridáte asi 20 g gélu, pričom jedna polievková lyžica obsahuje 15 g. Do takto namiešaného substrátu vysaďte rastliny bežným spôsobom a na povrch črepníka alebo debničky nasypte čistý substrát bez gélu. Potom dobre polejte. Pamätajte pri tom, že gél po zaliatí zväčší svoj objem, takže črepník nezaplňte zeminou až po okraj.

Zakorenené rastliny

Aj rastlinám, ktoré sa nechystáte presádzať, môžete substrát vylepšiť gélom. Stačí, keď okolo koreňového systému v črepníku urobíte niekoľko dierok do hĺbky asi dvoch tretín výšky črepníka. Pomôžte si paličkou, varechou alebo ceruzkou. Do každej nasypte malé množstvo gélu (stačí na špičku kávovej lyžičky) a zasypte zeminou. Nakoniec dôkladne zalejte.

V záhrade

Hydrogél je účinným pomocníkom aj v záhrade, hlavne ak v nej máte piesočnatú pôdu, ktoré zle zadržiava vodu. Aplikovať ho môžete nielen k ovocným stromom, vinohradu či okrasným rastlinám, ale aj na hriadky, kde pestujete zeleninu. Dodržujte dávkovanie, ktoré je uvedené na obale produktu.

Výhody použitia

Substrát ani pri výdatnom zaliatí nie je premokrený, lebo voda je uložená v gélových časticiach. Uvoľní sa z nich až vtedy, keď rastlina vyčerpá vodu zo zeminy. Kryštáliky zachytávaním vody zväčšujú svoj objem a pri jej uvoľňovaní ho zas zmenšujú, čím zabezpečujú kyprosť pôdy a jej prevzdušnenie. Hydrogél dokáže opakovane prijímať a odovzdávať vodu a živiny minimálne sedem rokov.

