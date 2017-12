Skontrolujte záhradné jazierko!

Voda a rastliny

Na sklonku jesene treba opäť skontrolovať kvalitu vody, overiť si, v akom stave sú brehy a tesniaci materiál.

Odstráňte odumreté rastliny, ktoré prevísajú do jazierka, pretože spotrebúvajú vodu (kapilárny účinok). Nezabudnite vyprázdniť nádrž na dažďovú vodu. V tuhej zime by voda mohla zamrznúť a nádrž by sa mohla poškodiť.

Zimujúce ryby

Ak budú ryby zimovať v jazierku, nesmie v ňom zamrznúť celý objem vody, preto by ste mali uviesť do činnosti zariadenie na rozmrazovanie ľadu a okysličovač vody. Časť hladiny záhradného jazierka môžete zakryť polystyrénom. V žiadnom prípade nepoužite snopy slamy. Biomasa by totiž zhnila a prípadné jedovaté pozostatky pesticídov by sa dostali do vody.

Ak voda zamrzne takmer až po dno alebo ak sa pod ľadom objavia bubliny, mali by ste zabezpečiť lepšiu výmenu plynov. Ľad môžete roztopiť horúcou vodou alebo silným prúdom vody zameraným na jedno miesto. Keď z jazierka odoberiete niekoľko vedier vody, vznikne pod ľadom vzduchová medzera, ktorá na niekoľko dní zabezpečí výmenu plynov.Účinný je aj elektrický rúrkový ohrievač. V našich zemepisných šírkach je takýto ohrievač potrebný.