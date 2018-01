Stopy v lese! Viete, ktoré cicavce v zime nespia?

Robí si zásoby

Veverica stromová sa vyskytuje vo všetkých typoch lesných porastov, žije v mestských parkoch a zablúdi aj do našich záhrad, kde si pochutnáva na zabudnutých ovocných plodoch a predovšetkým na vlašských orechoch. Hlavnou zložkou jej potravy sú semená rastlín, vyberá ich hlavne zo smrekových šišiek. Občas však žerie aj hmyz, vajíčka vtákov, dokonca aj ich mláďatá. Patrí medzi denné živočíchy. V zime je síce menej aktívna, ale zimu neprespáva. Spí len počas najchladnejších dní. Potravu si pripravuje na jeseň – ukladá si ju do dutín stromov alebo zahrabáva do zeme. Je známa aj tým, že si suší huby na konárikoch stromov.

VIDEO! Naučte sa s nami spoznávať vtáky podľa spevu

Nápady na kŕmidlá a maškrty pre operencov

Kradne sliepky

Líška hrdzavá patrí k našim najbežnejším mäsožravcom. Je to nočný lovec, za potravou sa vyberá za súmraku a v noci. Živí sa hlavne myšami a inými hlodavcami, ktoré dokáže nájsť aj pod vrstvou snehu vďaka vynikajúcemu čuchu a sluchu. Pri love vyskakuje do výšky a pri dopade na zem korisť chytá prednými labami. Žerie aj zdochliny, vtáky a ich vajcia, obojživelníky, hmyz, slimáky, dokonca i lesné plody. Často však zavíta aj do dedinských záhrad, aby si ukoristila sliepku z kurníka, nepohrdne ani potravou v psích miskách či odpadkami pri mestských kontajneroch. Líšky sa pária v januári a vo februári, v apríli sa rodia mláďatá – býva ich tri až šesť, niekedy aj viac.

Loví v noci

Lasica myšožravá je naša najmenšia šelma so svetlohnedou až ryšavohnedou farbou srsti. Má veľmi štíhle telo, preto si na zimu nevytvára ochrannú tukovú vrstvu. K ľudským obydliam ju priťahujú hlodavce, ktoré sa na zimu sťahujú do kurínov, stodôl a podobne. V mestách žije v parkoch a záhradách. Loví v noci, jej potravou sú hraboše a myši, niekedy aj hmyz. Pokiaľ má dostatok potravy, môže mať mláďatá viackrát do roka. Máva ich 5 až 8. Jej nepriateľmi sú dravé vtáky, sovy a líšky. Dožíva sa zvyčajne dvoch až troch rokov.