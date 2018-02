V lete ich máte často na očiach. Kde však spia v tuhých mrazoch?

Jašterice

U nás žije niekoľko druhov. Jašterica krátkohlavá na zimu zalieza do dier po hlodavcoch, do skalných puklín a pod kmene stromov. Zimný spánok sa u tohto druhu končí koncom marca. Jašterice zelené zimu prečkávajú v rôznych dierach v pôde, skalách a stromoch. Diery si upchávajú hlinou alebo iným prírodným materiálom. Na zimný spánok sa ukladajú koncom septembra až v októbri. Na jar sa prebúdzajú neskôr ako iné jašterice, väčšinou až v priebehu apríla. Slepúch lámavý je tiež jašterica, hoci vyzerá ako had. Je užitočný, lebo sa živí slizniakmi a iným vlhkomilným hmyzom škodiacim v záhradách. Chladné mesiace prečkáva pod pňami, často až meter pod zemou. Na zimný spánok sa ukladá v októbri a zimovisko opúšťa v marci alebo apríli.

Lienky

Podobne ako žaby upadajú v zime do stavu úplnej strnulosti. Pred mrazom sa musia dobre ukryť, napríklad pod kôru stromov, do štrbín pod kameňmi alebo do starých konárov či pňov. Preto by v záhrade nemala chýbať kopa odpílených konárov, kde sa môžu ukryť. Na jar sa vám odvďačia zlikvidovaním obrovského množstva vošiek.

Žaby

Na život potrebujú vodu, preto ich nenájdete v každej záhrade. Keďže nedokážu regulovať svoju telesnú teplotu, pri ochladení automaticky upadajú do stavu letargie. Vyzerajú teda takmer ako mŕtve, ale ich zmysly fungujú. Ožívajú koncom marca alebo začiatkom apríla. Prezimovať môžu v jazierku s hĺbkou aspoň jeden meter. V zimných mesiacoch je dôležité sledovať, aby nezamrzla celá jeho plocha. Ak sa tak stane, do ľadu vysekajte otvor.

Ježe

Pred zimou sa musia dobre vykŕmiť, aby prežili dlhé chladné mesiace. Pred uložením na spánok môžu mať hmotnosť až 2 kg. Keď sa zavŕtajú do pripraveného úkrytu, ich teplota tela klesne až na 5 °C a metabolizmus sa spomalí na minimum. Spí zvyčajne od októbra až do apríla. Je to užitočný tvor, ktorý sa živí rôznym hmyzom, ale nepohrdne ani žaluďmi, orechmi či zeleninou. V záhrade si ho môžete udržať tak, že mu zhotovíte drevený domček, ktorý vysteliete slamou alebo senom a umiestnite ho v tichom kúte záhrady pod stromy.

