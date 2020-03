Inšpirujte sa už teraz! Veľká noc v štýle vintage

So starými miskami, hrncami alebo prútenými košíkmi rôzneho tvaru vyčarujete krásne dekorácie.Autor: Jarmila Szabóová

Jednoduchý a elegantný, taký je prírodný štýl dekorovania. Čistá biela farba v kontraste s čerstvou zelenou dodá aranžmánu nevídanú ľahkosť. Oživí interiér a v nesie doň jar. Symbol Veľkej noci sú vajíčka rôznych veľkostí, napríklad prepeličie bez akejkoľvek úpravy. Zelená nechá vyniknúť i pierkam len tak letmo položeným na okraji aranžmánu či cibuľkám jarných kvetov. Modrice, snežienky, konvalinky alebo narcisy v teplej miestnosti rýchlo zakvitnú a priestor okolo seba krásne prevoňajú.

Celkový dojem umocní výsadba v nádobe, ktorá sa môže na prvý pohľad zdať nezaujímavá. Pohrajte sa napríklad so starou formou na tortu alebo zájdite na bazár, kde natrafíte na krásny modrý čajník. Potom už len stačí popustiť uzdu vlastnej fantázii.

Vintage čajník

Naplňte ho pestovateľským substrátom do takej výšky, aby cibuľky narcisu vyčnievali. Mierne ho utlačte a na cibuľkách skráťte korene. Nepotrvá dlho a znova im dorastú. Substrát následne prekryte tenšou vrstvou machu. Do stredu výsadby zapichnite konáriky nafarbené nabielo. Vhodné sú akékoľvek, ale mali by byť pevné, aby sa pri zapichávaní ľahko nezlomili. Medzi cibuľky upevnite zajačika pomocou hrubšieho konárika, pridajte zopár šišiek zo smrekovca a jutovú mašľu.