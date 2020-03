Maľovanie balónom je jednoduché a efektné. Jednoducho si pomocou balóna vytvoríte krásny obraz vhodný aj do obývačky. Do misky alebo hlbšieho taniera si vytlačte niekoľko odtieňov farieb. Balón nafúkajte, namočte do farby a otlačte. Je to zábava nielen pre deti :-)