Páčia sa vám kvety aranžované v skle? Máme pre vás šikovný VIDEOtip, ako skryť substrát a korene

Podľahnite čaru narcisov

Už dávno neplatí, že narcisy majú jednoduché žlté, prípadne žlto-biele kvety. Ich sortiment je nesmierne bohatý, medzi odrodami nájdete rôzne farby a tóny, ako sú ružové, oranžové i červené v kombinácii so žltou a s bielou. Výnimkou nie sú ani plné kvety. Všetky prekvapia tvarovou pestrosťou, bonusom je ich vôňa. Nie nadarmo je ich názov odvodený z gréckeho slova narkissos, čo znamená omamný.

Šľachtitelia pamätali aj na tých, ktorí pestujú narcisy na balkónoch, teda v črepníkoch. Najznámejšou odrodou vyšľachtenou na tento účel je ‘Tete a Tete’ so žltými kvetmi. Je to skorý narcis, ktorý má na jednej stopke 1 až 3 kvety. Aj odroda ‘Minnow’ má viac kvetov na jednej stopke, ktoré majú svetložltú farbu. ‘Jetfire’ dorastá do výšky 20 cm, má žlté okvetné lístky a oranžovú rúrku.

Zásady pestovania narcisov v črepníkoch

Pri výsadbe do debničky či črepníka je dôležité, aby nádoba bola dostatočne vysoká. Nad cibuľkami musí byť aspoň dvojnásobne väčšia vrstva substrátu, ako je výška cibuliek.

Na dno treba nasypať dostatočne hrubú drenážnu vrstvu a na ňu kvalitný substrát.

Cibuľky sa sadia bližšie k sebe ako pri sadení na záhon, na vzdialenosť asi troch centimetrov, pričom vegetačný vrchol musí smerovať nahor. Potom zeminu jemne pritlačte a výdatne zalejte.

Zavlažujte aj v zime, v čase, keď nemrzne, samozrejme, aj v čase kvitnutia. Pamätajte, že pôda v črepníkoch rýchlo vysychá.

V období rastu ich môžete trochu prihnojiť viaczložkovým hnojivom, čo zopakujte aj po odkvitnutí.

Po zaschnutí listov cibuľky vyberte, uskladnite a vo vhodnom termíne vysaďte do záhrady. Nie je totiž záruka, že by v budúcom roku v nádobe opäť rozkvitli.