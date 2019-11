Pripravte si originálne Vianoce! Je najvyšší čas na rýchlenie cibuľovín

Keďže však do Vianoc ostáva menej času, odporúčame zájsť do záhradníctva či kvetinárstva a kúpiť si špeciálne cibule určené na rýchlenie. Na tento spôsob pestovania sú vopred pripravené, znamená to, že už prešli obdobím chladu, ktoré je na kvitnutie nevyhnutné. Preto vyklíčia skôr, ako „obyčajné“ cibule – približne za šesť až osem týždňov. V predajniach dostanete kúpiť takéto cibule narcisov, tulipánov, hyacintov či zorníc.

Ako na to?

Doma cibuľky hneď vysaďte do vopred pripravených črepníkov, misiek či debničiek. Pripravte si aj substrát a to tak, že do bežnej zeminy prisypete asi tretinu piesku a trochu rašeliny. Na dno nádoby nasypte vrstvu drenáže, potom asi do polovice nádoby zeminu.

Cibuľky uložte tesne vedľa seba tak, aby sa úplne nedotýkali. Dosypte zvyšný substrát a vrcholky cibuliek nechajte mierne vyčnievať nad povrchom. Na zeminu môžete ako dekoráciu nasypať malé kamienky.

Kým rozkvitnú

Potom nádobu polejte a dajte do chladnej a tmavej miestnosti s teplotou 5 až 9 °C. Zeminu udržujte vlhkú, nie však premokrenú, aby cibuľky nezačali hniť.

Keď sa po pár týždňoch objavia prvé lístky, preneste nádobu do miestnosti, kde je teplota okolo 20 °C, ale ešte týždeň musia zostať v tme. Preto ak je v miestnosti svetlo, prikryte ich tmavou fóliou alebo kartónovým „klobúčikom“. Po tomto čase ich už môžete definitívne odokryť. Nezabúdajte na pravidelnú zálievku a pamätajte aj na to, že v byte, kde teplota prekračuje 22 °C, sa jarným cibuľovinám dariť nebude.

Uchovajte ich do ďalšej sezóny

Cibule po odkvitnutí nemusíte vyhadzovať. Ak máte záhradu, môžete ich vysadiť do voľnej pôdy. Po odkvitnutí preto listy nechajte úplne zaschnúť, potom cibuľky vyberte, odložte napríklad do suchej a tmavej pivnice a na jeseň ich vysaďte.

Inšpirujte sa: