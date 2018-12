Tip na zimné dni: Vyrobte si minizáhradku vo fľaši (fotopostup)

Rastliny vo fľaši predstavujú originálny spôsob, ako pestovať izbovky a zároveň je to nevšedná dekorácia. Nie je to nič zložité, stačí na to pár jednoduchých krokov.

Vo fľaši sa väčšinou pestujú miniatúrne druhy resp. mladé rastlinky, obzvlášť tie, ktoré majú rady vlhký vzduch. Rastliny sa dajú pestovať samostatne alebo v kombinácii viacerých druhov. Okrem toho pridaním rôznych kameňov, mušlí a dekorácií si takto viete vyrobiť mini krajinku či umelecké dielo.

Budeme potrebovať:

- sklenené uzatvárateľné fľaše so širokým hrdlom, v tomto prípade tzv. prachovnice o objeme 1 liter

- miniatúrne izbové rastliny, ja som použil pestrolisté fitónie (červenú, ružovú a bielu), fikus a panašovanú dracénu Sanderovu

- zeolitový minerálny substrát (rastliny sa nepestujú v klasickom substráte, aby neplesnel)

- vedro s vodou

- malú lopatku alebo lyžičku

- dlhú ceruzku/špajlu

- striekačku

- pinzetu

- handru

- dezinfekčný prípravok

Postup:

1. Sklo dôkladne umyjeme saponátom, necháme obschnúť a následne utrieme s dezinfekčným prípravkom.

2. Do fľaše nasypeme trochu substrátu, stačí len tenká vrstva, aby zakryla dno.

3. V uzatvorenej fľaši je vysoká vlhkosť. Z tohto dôvodu nie je vhodné rastliny pestovať v rašelinovom substráte, pretože inak sa môžu šíriť plesne. Korene rastliniek preto opatrne opláchneme vo vlažnej vode. Namočíme korene a miernym krúživým pohybom sa uvoľní substrát. Nestrhávame ho ručne, aby sa nepotrhali korene.