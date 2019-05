Voňavé inšpirácie! Využite krásny orgován na jarné dekorácie

Veniec

Vznešené uvítanie hostí venčekom na dverách či dekorácia, ktorá upúta pozornosť a ponorí priestor do sladkastej vône? Je to len na vás. V každom prípade dekoráciami z orgovánu nemôžete nič pokaziť. Konáriky môžete vpliesť do hotového venčeka alebo si vytvoríte úplne vlastný. A keďže fantázii sa medze nekladú, môžete pridať aj drobné ozdoby či iné druhy kvetov.

Kvetinový košík

Vďaka kráse orgovánu bude jeho dekoratívne využitie úplnou hračkou. Pre rustikálny nádych pokojne použite namiesto vázy staršiu nádobu či prútený košík a kochajte sa touto nádherou.

Aj na svadbu

Pôvabná kytica z orgovánu môže byť aj svadobnou! Na jarnú svadbu je ideálna.