Záľubou 18-ročného Števa z Ilavy je výroba sviečok zo včelieho vosku: Toto je návod, ako si ich zhotovíte sami

Ako sa chlapec v tomto veku dostane k takejto záľube? Števo s úsmevom vysvetľuje: „Priviedol ma k tomu môj sused a kamarát Patrik. On sa zaoberal výrobou voskových sviečok ako prvý. Je to taký domáci majster, ktorý má v garáži za domom dielňu. Vyrába všetko možné z dreva a venuje sa aj sviečkam zo včelieho vosku.“ Mladí kamaráti si chceli privyrobiť popri škole a zároveň nejako zmysluplne tráviť čas. Obaja sú zruční a práca v dielni rozvoňanej sladkastou vôňou medu ich baví. „Robíme to pre radosť z vlastnej tvorby. Hoci musíme byť precízni a trpezliví, je to pre nás relax.“

Števo postupne preberá štafetu po kamarátovi a výrobe i predaju sa venuje hlavne on. „Najskôr sme vyrábali v menšom, pre rodinu a kamarátov. Tým sa to tak zapáčilo, že sa nám postupne ozývali ľudia s prosbou o sviečky aj z ich okolia. Niekedy v tom čase sme sa rozhodli skúsiť vyrábať už aj zložitejšie tvary.“

Pretože formy na takéto sviečky nie sú najlacnejšie, zručný Patrik ich vyrobil. Sú silikónové a také, aké práve potrebujú.

„Výroba takýchto sviečok nebola hneď od začiatku jednoduchá. Museli sme prísť na to, kedy je vosk správne zohriaty, aké množstvo použiť. Výroba musela byť efektívna aby sa nám to oplatilo. Veľa kusov nám nevyšlo, než sme vychytali všetky „muchy“ procesu výroby. Museli sme sa tomu venovať veľmi trpezlivo, aby sme prácu so včelím voskom pochopili.“

Dnes sa už Štefan venuje výrobe a predaju sám, Patrik mu len občas vypomáha. „Karta sa obrátila,“ smeje sa zručný mladík. Stretnúť ho môžete na tradičných trhoch či jarmokoch. „Najviac ma teší pozitívna spätná väzba a pocit, že sviečka, ktorú som vyrobil, niekoho poteší.“

Krok za krokom: „Medová“ sviečka

Budete potrebovať

včelí vosk

formu na odlievanie sviečky

knôt

špáradlo a ostrý nôž

nádobu na rozohriatie vosku

1. Zohrejte vosk na asi 70 °C, nesmie bublať. Treba dávať pozor na jeho prehriatie, inak stratí svoje vlastnosti a bude nepoužiteľný.

2. Cez formu natiahnite knôt, naspodku ho zaistite špáradlom a celú formu obviažte gumičkami, aby obe polovice tesne priliehali.

3. Správne tekutý vosk nalejte do formy až po okraj. Počkajte asi 10 minút, kým uvidíte, že tuhne, potom sviečku vyberte a nechajte dotuhnúť.

4. Odstráňte špáradlo a ostrým nožom začistite spodok sviečky, aby pekne rovno stála. Opraviť môžete aj prípadné nerovnosti.

5. Časť knôtu, ktorá slúži na zapálenie sviečky, namočte do tekutého vosku. Tak zabezpečíte, že sviečka bude po zapálení správne horieť.

Pozrite si aj jednoduchý videonávod: