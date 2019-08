Čas krásnych hortenzií! Viete, ako sa o ne správne starať?

Hortenzie sú kry, ktoré sa výborne hodia do výsadieb pod stromy, k stene domu či do kvitnúcich záhonov. Môžete ich vysadiť do tieňa, polotieňa, ale dobre znášajú aj slnečné stanovište. Najpopulárnejšia je hortenzia kalinolistá (Hydrangea macrophylla). Tento guľovitý ker vysoký do dvoch metrov vytvára ploché alebo kopulovité súkvetia kvitnúce v rôznych farbách. Bielymi kvetmi sa napríklad prezentuje odroda ‘Lanarth White’, s ružovým očkom ‘Madame Emile Mouillère’, ružovými ‘King George’ alebo modrými ‘Blue Wave’ a ‘Nikko Blue’. Hortenzia metlinatá (H. paniculata) rastie do troch metrov a kvitne obzvlášť veľkými kvetmi, najmä odrody ‘Grandiflora’ a ‘Pink Diamond’. Vädnutím zružovejú, neskôr zhnednú a po vysušení sa ponechávajú na rastline aj počas mrazov alebo sa používajú ako dekorácia.

Impozantná je aj hortenzia drsná (H. aspera), ktorá vytvára od konca leta do jesene čipkovité súkvetia s okrajovými listeňmi. Dorastá do výšky dva a pol metra. Exoticky pôsobia ploché tanierovité kvety s červenkastým olistením a mäsité konáriky hortenzie Sargentovej (H. sargentiana). Do malých záhrad a do nádob môžete vysádzať hortenziu kalinolistú serrata ‘Bluebird’ (H. macrophylla subsp. serrata). Na vytvorenie kvitnúcej clony poslúži hortenzia popínavá (H. petiolaris). Najvyššia spomedzi hortenzií je hortenzia stromčekovitá (H. arborescens)

Kyslá alebo zásaditá?

Aby sa hortenziám darilo a mohli sa predviesť v celej svojej kráse, potrebujú kyslú pôdu s pH 4,5 až 5,5. Pred výsadbou je dôležité preveriť pôdnu reakciu jednoduchým testom, ktorý si môžete kúpiť i v záhradných centrách. V pôde s neutrálnou pôdnou reakciou rastliny rastú, ale mení sa farba ich kvetu. Napríklad odroda ‘Nikko Blue’ má v kyslej pôde modré kvety a v neutrálnej jemné ružové. V zásade platí – čím kyslejšia pôda, tým sýtejší je odtieň. V neutrálnych až mierne vápenatých pôdach podporíte udržanie ich farieb pridaním síranu hlinitého a dobrým prihnojovaním. Modrú farbu udržíte a podporíte aj pridaním modrej skalice do zálievky, 3 g na liter vody. Vo veľmi zásaditej a vápenatej pôde rastlinám rýchlo žltnú listy, takmer nekvitnú a trpia.

Správna výsadba

Hortenzie vysádzajte do jamy hlbokej približne 1 až 1,5 m. Na zamedzenie vplyvu pôvodnej pôdy na rastliny použite fóliu hrubú asi jeden milimeter. Na spodok dajte asi 10 cm vrstvu pilín, ktoré zadržia kyslosť prenikajúcu zospodu. Nešetrite rašelinovým podkladom. Pôdu pod krami pokryte vrstvou nastielacej kôry, ktorá ju bude postupne okyslovať.

Ak je pôda v záhrade vápenatá, nevysádzajte hortenzie do záhonov, ale radšej ich pestujte vo veľkých hlinených nádobách. Tak im môžete jednoduchšie a rýchlejšie zabezpečiť správny substrát. Rastlinám sa bude dariť niekoľko rokov, keď každú jar vymeníte vrchnú vrstvu zeminy a pridáte hnojivo určené na kyslomilné druhy. V lete ju treba výdatne polievať, aby koreňový bal nepreschol. Vodu z podmisky po zaliati odstráňte, pretože korene hortenzií neznášajú stojacu vodu. Veľmi rýchlo by zhnili.

