Chcete mať tú najkrajšiu magnóliu pod slnkom? Dodržte naše rady a bude neprehliadnuteľnou!

Pestovanie magnólií nie je zložité. Pozornosť treba venovať miestu výsadby, pretože neznášajú presádzanie. Dôležité je dodržať odporúčané pravidlo, že nadzemná časť má byť na slnku a oblasť koreňov v tieni. Hoci sú to mrazuvzdorné rastliny, nemajú rady prievan. Najlepšie sa im darí na slnečnom mieste.

Ako sa kedy vysádzať?

Najvhodnejšie obdobie na vysádzanie je jar, hoci rastliny v kontajneroch môžete vysádzať počas celého roka okrem obdobia, keď je pôda zamrznutá. Vopred si pripravte jamu aspoň meter hlbokú a na jej dno nasypte vrstvu substrátu určeného pre kyslomilné rastliny, ktorý vyhovuje väčšine druhov magnólií. Nevhodné sú pôdy s vyšším obsahom vápnika, pretože v nich hrozí chloróza, žltnutie listov. Magnóliám sa nebude dariť ani na vysychavých, premokrených a kamenistých miestach.

Rastlinu vysaďte do takej hĺbky, v akej rástla v črepníku. V čase po výsadbe aj v období bez dažďa ju zavlažujte. Prihnojovanie nie je potrebné, nesmie sa ani okopávať, lebo korene rastú tesne pod povrchom pôdy a mohli by ste ich poškodiť. Burinu preto likvidujte ručne. Povrch pôdy sa odporúča zakryť vrstvou nástielky, napríklad drvenou kôrou, čečinou, pilinami alebo iným materiálom vo výške aspoň 5 cm. Zabráni prerastaniu buriny a v zimnom období ochráni koreňový systém pred namrznutím. Rastliny v prvých rokoch po vysadení treba chrániť pred mrazom, aby im nepopraskala kôra. Použite na to bielu netkanú textíliu.

Rez nepotrebujú

Všetky magnólie majú spoločné to, že neznášajú rez. Preto stačí odstraňovať len suché, navzájom si konkurujúce alebo križujúce sa konáre. Výhonky režte tesne popri kmeni a ak ste nútení odrezať konáre hrubšie ako 5 cm, reznú ranu zatrite stromovým balzamom. Vhodné obdobie na túto činnosť je po odkvitnutí.

Magnólie v nádobách

Ak nemáte záhradu, môžete skúsiť magnóliu pestovať v nádobe na balkóne či terase. Dôležitý je veľký črepník, aby korene mali dostatok priestoru. Nezabudnite na pravidelnú zálievku, lebo rastliny sú citlivé na nedostatok vlahy. Magnólie pestované v črepníkoch treba aj prihnojovať. V zime je dôležité chrániť koreňový systém pred namrznutím tak, že nádobu obalíte vhodným materiálom a zakryjete aj povrch substrátu. Do nádob si vyberte niektorý rastom menší druh či odrodu. Vhodná je napríklad magnólia hviezdokvetá ( M. stellata ) v odrodách ‘ Royal Star’ či ‘ Rosea’ , m agnólia ľaliokvetá ‘ Nigra’ (M. liliiflora) či magnólia veľkokvetá ‘ Little Gem’(M. grandiflora).

