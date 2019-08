Dokonalý živý plot? Vyberte si zástupcov rodu bršlen a neoľutujete

Na jeseň sa bršlen sfarbí do žiarivej červenej.Autor: Profimedia

Už dlhé roky sú niekoľkometrové živé ploty hotový bestsellerom. Najmä ak ide o vytvorenie rýchlej, trvalej a vždyzelenej steny, ktorá uchráni súkromie pred hlukom, vetrom či zvedavými susedmi. A nielen to! Hodia sa všade tam, kde je to potrebné – na oddelenie záhradných priestorov, lemovanie cestičiek i na zakrytie menej estetických miest, ako je kompost a odpadkový kôš.

Ako šikovná alternatíva klasických živých plotov sa na náš trh pomaly dostáva takpovediac už hotový produkt – takzvané mobilné zelené steny – panely. Ide o predpestovaný plot zo vždyzelenej popínavej rastliny, ktorá sa nechá narásť na oceľovú mrežu alebo sieť. Najčastejšie sa používa brečtan (Buxus), menej buk (Fagus) i hrab (Carpinus). Vhodnou alternatívou do takýchto živých plotov je však tiež popínavý bršlen Fortuneov ‘Coloratus’ (Euonymus fortunei). Táto forma bršlenu dokáže pomerne rýchlo pokryť nielen povrch pôdy, ale pomocou svojich výhonkov sa hravo „vyšplhá“ aj po stromoch, stenách či drôtených konštrukciách, ktoré si zhotovíte aj sami. Okrem toho ukrýva v sebe veľa ďalších príjemných prekvapení, ktoré vás možno presvedčia.

Využitie v priemysle

Drevo niektorých zástupcov rodu bršlen, ktorý zahŕňa asi 175 druhov, má skôr ekonomický význam. Žlté drevo, ktoré je veľmi tvrdé, sa používa napríklad v rezbárstve na výrobu drobných predmetov (špáradiel) alebo aj v obuvníctve. Drevné uhlie z neho sa zas využíva na výrobu maliarskych potrieb a strelného prachu. Semená obsahujú olej, ktorý je vhodný na vonkajšie použitie pri kožných problémoch, taktiež sa používa na výrobu mydla a žltého farbiva. Z koreňov sa získava gumový latex, ktorý je veľmi podobný gume, ale nie je taký elastický. Je vhodný napríklad na výrobu izolácií káblov.

Najkrajší z bršlenov

Bršlen Fortuneov ‘Coloratus’ (Euonymus fortunei) je jeden z najkrajších bršlenov, ktorého pôvod siaha až do Číny. V sortimente živých plotov sa môže pýšiť niekoľkými cennými vlastnosťami. Nielenže záhradu spestrí farbami a plodmi, ale vďaka korienkom sa dokáže šplhať po opore. Navyše je vždyzelený, jeho listy sú široké, elipsového tvaru, veľké tri až sedem centimetrov. Na jeseň a v zime sa sfarbujú na tmavofialovo, pričom spodná strana listov je jasno červenkastá. Kvety, ktoré sa objavujú v júni až júli, sú potravou pre hmyz, sú zelenožlté a pomerne nenápadné. Celkom odlišné sú oranžové plody, ktoré sú na kríčku v jeseni mimoriadne atraktívne a doslova na ňom žiaria. Kvety hojne navštevuje hmyz a plody sú potravou pre domáce vtáctvo. Povráva sa, že najviac si na nich pochutí práve slávik červienka. Rastlina je pre tieto vlastnosti právom považovaná za veľmi cennú aj z ekologickej stránky.

Zelený múr

Princíp živého plota na kovovej mriežke je jednoduchý. Rastlina rastie na kovovej mriežke, ktorá sa na mieste pripevní k oceľovým alebo dreveným stĺpikom. Tie sa musia najprv pevne ukotviť do zeme. Takýmto jednoduchým spôsobom dokážete vytvoriť „zelený múr“, ktorý dokonale uchráni vaše súkromie v záhrade alebo môže výborne poslúžiť ako prirodzená bariéra či clona na terase, ktorá vám vytvorí príjemný tieň. Po niekoľkých týždňoch sa pletivo v húštine porastu doslova stratí.

Výsadba

Bršlen môžete vysádzať celoročne, ak nie je pôda zamrznutá. Na bežný meter treba tri až štyri rastliny. Vyžaduje slnečné až polotienisté miesto s humóznou pôdou bohatou na živiny. V zime ho chráňte pred priamym slnkom. Veterná poloha preň nie je šťastná voľba. Rez sa vykonáva iba podľa potreby, nie neskôr ako v polovici septembra. Mohlo by dôjsť k zamrznutiu mladých výhonkov. Ak ich chcete tvarovať, najlepší čas na rez je pred jarným pučaním. Bršlen si môžete aj rozmnožiť, a to vegetatívnymi odrezkami. V priebehu augusta odoberte odrezky a zasaďte do debničiek.

Podobnosť druhov

Tento druh sa často zamieňa s bršlenom japonským (Euonymus japonicus), ktorý sa rovnako používa na tvorbu elegantných živých plotov rôznej výšky, od 40 cm až do 3 metrov. Je to rovnako vždyzelený, mrazuvzdorný vzpriamený hustý ker, ktorého listy sú oválne tmavozelené a hrubšie. Ich povrch pripomína vosk.

Pozor na deti!

Jednu nepríjemnú vlastnosť však bršleny predsa len majú. Sú jedovaté, a to najmä ich kôra a plody, hoci ich bez problémov konzumujú vtáci.

