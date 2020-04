Husté vždyzelené steny! Top 4 druhy do živého plota a tipy na ich krásne odrody

1. Krušpán vždyzelený – stvorený na strihanie

Kto by nepoznal tento vždyzelený dokonale vyzerajúci ker. Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens) veľmi dobre znáša rez, obľúbenou drevinou sa stal už v barokových záhradách. Vytvarovať z neho môžete buď nízke plôtiky lemujúce okraje záhonov, ale i živé steny do výšky 1,5 metra. Okrem toho sa dá krásne strihať aj do rôznych iných tvarov – gúľ, kužeľov či dokonca do podôb zvierat. Je to jedna z mála drevín, ktorá nemá problém rásť rovnako dobre v hlbokom tieni či na priamom slnku.

Hoci ide o nenáročný druh znášajúci dobre i znečistený vzduch, pri výsadbe mu nezabudnite dopriať kvalitný kompost a pravidelné prihnojovanie. Prísun živín je pre neho veľmi dôležitý, vďaka čomu ľahšie zvláda hlboký rez.

Má výbornú regeneračnú schopnosť, preto vzniknuté diery v plote sa veľmi rýchlo opäť zaplnia.

Krušpán sa môže pochváliť i veľkou odrodovou skupinou. Do živého plota sú však najideálnejšie tieto odrody: ‘Suffruticosa’ (na nízke obruby do výšky 15 cm), ‘Arborescens’ (na ploty do výšky 1,5 m).

Tip: Ak chcete mať nízky živý plot z krušpánu, nemusíte si hneď kupovať niekoľko desiatok stromčekov. Stačí, ak máte možnosť si zo staršej rastliny rozmnožiť ďalšie. Vrcholové odrezky dlhé asi 15 cm vložte do kvalitného substrátu a o pár týždňov už vytvoria korene.