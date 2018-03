Je čas! Presvetľujte a zmladzujte okrasné dreviny

Jarný rez by ste mali stihnúť do polovice marca. Autor: profimedia. sk

Studené počasie na začiatku marca všetkých trochu zdržalo od prác v záhrade. Preto ak ste tak doteraz neurobili, mali by ste sa trochu postarať o listnaté dreviny. Jarný rez by ste totiž mali stihnúť do polovice tohto mesiaca. Pri reze používajte ostré nožnice, aby ste nepoškodili výhonky.

Presvetľovací rez

Vykonáva sa na starších kríkoch, skôr ako sa začnú nalievať puky, prípadne vypučia listy. Odrezať sa musia staré a poškodené konáre úplne nad povrchom pôdy tak, aby sa zachoval pekný tvar dreviny. Tým sa ker presvetlí a podporí sa tvorba nových výhonkov a bohatosť kvitnutia. Zostávajúce konáre skracovať netreba.

Zrezať môžete: tavoľník (Spiraea), pajazmín (Philadelphus), vajgelu (Weigela florida), kalinu obyčajnú (Viburnum opulus), budleju (Buddleia) a ďalšie dreviny, ktoré kvitnú v lete (na novom dreve).

Spätný rez

Ak je ker veľmi prerastený a hustý, môžete vykonať silný spätný rez, pri ktorom tesne pri zemi odstránite všetky výhonky. Tým ho zmladíte a podporíte rast mladých a nových výhonkov, ktoré môžete ďalej upravovať rezom.

Zrezať môžete: tavoľník japonský (Spiraea japonica), hortenziu metlinatú (Hydrangea paniculata), nátržník krovitý (Potentilla fruticosa), budleju (Buddleia), svíb biely (Cornus alba), ibištek sýrsky (Hibiscus syriacus). Začiatkom marca takto môžete zmladiť aj levanduľu úzkolistú (Lavandula angustifolia).



