Krásna aj zdravá! Nájdite miesto v záhrade pre aróniu, september je na jej výsadbu ideálny

Arónia čiernoplodá sa zberá od septembra, po dozretí však vydržia plody na kríčku bez problémov až do mrazov.Autor: profimedia.sk

Arónia čiernoplodáArónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa) je známa ako čierna jarabina. Kvitne bielymi kvetmi, z ktorých sa postupne vytvoria čierne bobuľovité plody – sladké malvice plné prospešných látok. Môžete ich zberať postupne, keďže sa nekazia a ostávajú na kríčku v poriadku aj do mrazov.

Prečo sa oplatí pestovať aróniu?

Okrem toho, že ide o nenáročnú a pomerne dekoratívnu rastlinu, plody sú veľmi chutné a liečivé. Rozpumpujú krvný obeh, prečistia telo od škodlivín, ba dokážu z organizmu odbúravať aj ťažké kovy.

Arónia pomáha prekrviť aj jemné vlásočnice, krv sa dostane všade, vďaka čomu bude pokožka vyživená, hladká, pružná a svieža. Dá sa povedať, že podobne ako černice aj plody arónie pôsobia ako liek proti starnutiu.

Pretože čierne plody obsahujú veľa železa, odporúča sa užívať ich pri problémoch s málokrvnosťou.

Nenáročná na pestovanie

Pre bohatú úrodu je dobré rastlinu vysadiť na slnečné miesto. Pamätajte, že dorastá do výšky okolo 2 metrov, pri plánovaní živého plota z arónie je dobre medzi jednotlivými sadenicami ponechať priestor asi 70 až 80 centimetrov. Pri nákupe nešetrite, ale zaobstarajte si radšej už väčšie, dobre vyvinuté rastliny v spoľahlivom záhradníctve.

Na pôdu táto drevina nie je náročná, dobre sa jej darí v nižších i vo vyšších polohách. Dokonca ani na zálievku náročná nie je, zvládne aj obdobia sucha.

Domáci sirup z arónie

Potrebujete: 2 l bobulí arónie, 2-3 l vody, 80 g kyseliny citrónovej a cukor (na 1 liter 1 kg cukru

Do sklenenej alebo porcelánovej nádoby dajte 2 l bobuliek arónie, pridajte kyselinu citrónovú, zelejte vodou a nechajte zmes dva dni stáť. Potom zmes preceďte, plody jemne vytlačte a šťavu pridajte do vylúhovanej vody. Na každý liter získanej šťavy pridajte 1 kg cukru a zastudena miešajte, až kým sa cukor celkom nerozpustí. Vyrobený sirup nakoniec nafľaškujte a uložte do chladna.

Čítajte tiež: