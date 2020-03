Krásna celý rok! Táto drevina bude ozdobou vašej záhrady

Sú atraktívne v každom ročnom období, nielen v čase kvitnutia. V lete sú ich ozdobou pichľavé kožovité listy tmavozelenej farby, ktoré sa v jeseni vyfarbujú do rôznych odtieňov hnedej, oranžovej a červenej farby. V zime na nich zaujmú tmavomodré plody.

Kde ich vysadiť

V záhrade sa môžu mahónie využiť niekoľkými spôsobmi. Vysádzajú sa nielen do voľne rastúcich živých plotov, ktoré sú vďaka ostrým hrotom ich kožovitých listov nepriechodné, ale často sa využívajú na olemovanie predzáhradiek alebo chodníčkov. Druhy rastúce vzpriamene sa veľmi dobre uplatnia aj ako solitéry. Okrem toho sú vhodné do podrastu vyšších stromov alebo do tienistých častí záhrad, kde sa uplatnia nižšie druhy, ako je napríklad mahónia poliehavá. Vyniknú na pozadí ihličnatých drevín alebo opačne – ako pozadie kvetinových záhonov s tieňomilnými trvalkami alebo letničkami.

Nezrelé nejedzte

Mahónie sa radia do čeľade dráčovitých (Berberidaceae), a tak majú niektoré jej charakteristické znaky. V koreňoch, dreve aj v kôre sa nachádza mierne jedovatý alkaloid berberín, ktorý po požití môže spôsobiť nevoľnosť.

V úplne zrelých bobuliach sa ho však nachádza minimum, a tak sa dajú využiť na prípravu džemov, želé, koláčov, sirupov, vína alebo na prifarbenie červeného hroznového vína. Môžete ich pridať napríklad do ovocných šalátov. Obsahujú vitamíny A a C i rozpustnú vlákninu pektín. Sú síce pomerne kyslé, ale plné antioxidantov. Majú guľatý až oválny tvar, merajú necelý centimeter a rastú v strapcoch, ktoré visia pod listami rastliny. Na ich odstrihávanie použite nožnice a natiahnite si rukavice, aby ste sa neporanili na ostrých listoch. Bobule dozrievajú v auguste až septembri a na rastline vydržia dlho do zimy, počas ktorej ich s obľubou vyhľadávajú vtáky.

Správna starostlivosť

V prírode rastú prevažne v lesoch pod stromami, preto im aj v záhrade vyberte tienisté zákutie, lebo na exponovanom mieste budú trpieť. Potrebujú priepustnú pôdu bohatú na živiny a stále primerane vlhkú. Ak je zemina dostatočne výživná, hnojenie nie je potrebné, inak môžete kry niekoľkokrát za sezónu prihnojiť hnojivom na okrasné dreviny alebo k nim pridajte trochu kompostu.

Rez tieto dreviny znášajú veľmi dobre, pravidelným zásahom ich môžete udržať v potrebnej veľkosti. Najvhodnejšie obdobie na tvarovanie je po odkvitnutí. Rozmnožiť sa dajú potápaním alebo odrezkami, ktoré sa odoberajú v lete. Nové exempláre získate aj odkopkami zo starších krov.

Pri starostlivosti o mahónie treba pamätať na to, že sú to vždyzelené rastliny, ktoré potrebujú vodu aj v zime. Preto v období bez zrážok vo forme dažďa či snehu ich nezabudnite zavlažiť.

Čítajte tiež: