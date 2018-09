Krásny a vznešený. Zláka vás céder himalájsky?

Céder himalájsky ‘Aurea’ (Cedrus deodara)

Jeho domovom sú západné Himaláje. Je podobný smrekovcu, no je neopadavý. Ľahko ho rozpoznáme podľa previsnutého rastu konárov aj hlavného výhonka. Ihlice sú dlhé tri až päť centimetrov, sú mäkké, tenké a ohybné, svetlozelené, zriedkavejšie modrozelené alebo sivozelené. Je to veľmi vitálny strom a môže dosiahnuť výšku aj vyše dvadsať metrov, preto sa nehodí do malých záhrad.

Do nich sa odporúča odroda nižšieho vzrastu ´Aurea´, ktorej ihlice majú v jarnom a letnom období zlatistý nádych. Strom má krásny pravidelný valcovitý tvar. Pre túto odrodu treba vybrať chránené slnečné stanovište a dopriať jej viac vlahy. Mladé stromčeky vyžadujú zimnú prikrývku.

Vedeli ste, že...

Šišky tohto stromu sú mohutné, asi desať centimetrov dlhé, súdkovité.

Pestovanie

Do záhrad sa odporúčajú stromčeky vypestované v kontajneri. Pôda by mala byť priepustná a nemala by byť vápenatá. Veľmi dobre znáša sucho, na rýchlejší rast však potrebuje zalievanie. Lepšie sa mu darí v teplejších oblastiach, lebo je menej odolný proti zime ako céder atlaský či libanonský. Dobre znáša znečistené ovzdušie.

