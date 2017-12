Kúpili ste vianočný stromček v črepníku? Čo urobiť, aby prežil?

Vianočné stromčeky, ktoré kúpite v záhradných centrách pred Vianocami zväčša pochádzajú z plantáží, kde sú rastú voľne v pôde a až pred predajom ich sadia do nádob. Znamená to, že stromček je zvyknutý na vonkajšie podmienky – vlhkosť zo zeme i zo vzduchu a nižšiu teplotu prostredia. Už premiestnením z pôdy do nádoby a následným transportom do obchodu prežije rastlina stres. Najviac však trpí v prekúrených bytoch, kde navyše býva nízka vzdušná vlhkosť.

Ak chcete aby stromček prežil, v byte ho majte čo najkratšie. Po prinesení z obchodu by ste ho mali nechať nejaký čas v chladnej miestnosti, aby si postupne privykol na teplejšie prostredie oproti vonkašiemu. A naopak, čo najskôr po Vianociach ho opäť vyneste do chodby alebo garáže, kde si začne privykať na chlad. Nezabudnite na zálievku. Ak strom nezasadíte do zeme hneď, treba nádobu obaliť, aby stromčeku neomrzli korene.

1 Stromček, kľudne aj s ozdobami vyneste na terasu alebo do záhrady. Pozor na svetielka, musia byť určené do exteriéru.