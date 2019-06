Nenáročná a krásna! Záplavou kvetov poteší vajgela

Je vhodná do každej záhrady, celkom dobre znáša znečistené ovzdušie, takže je ideálna aj do mesta. Zvyčajne dorastá do výšky jeden a pol až dvoch metrov, pred výsadbou si preto treba dobre rozmyslieť, kam ju vysadíte. Potrebuje totiž dostatok priestoru, a to nielen pre svoj vzrast, ale aby čo najlepšie vynikli jej krásne prevísajúce konáriky hlavne v čase kvitnutia.

Krása kvetov

Päťpočetné kvety, ktoré sú dlhé dva až štyri centimetre, sa objavujú v máji a na rastline vydržia do júna. Majú rúrkovitý tvar a najčastejšie sú ružovej alebo červenej farby v rôznych odtieňoch, no môžu byť aj biele či dokonca žlté. Zvyčajne sú usporiadané do strapcovitých súkvetí. Okrem farby kvetov si pri nákupe môžete zvoliť odrodu s vínovými či so zelenočervenými listami, ktoré menia farbu podľa štádia rastu, v ktorom sa práve nachádzajú, od vínovohnedej až po tmavozelenú (napríklad ‘Purpurea’). Existujú tiež odrody s panašovanými listami, ktoré sú zvyčajne po krajoch biele a stred tvorí nepravidelne tvarovaná zelená plocha. Ker tak pôsobí dekoratívne aj po odkvitnutí. Opadavé listy sú protistojné, elipsovitého až pretiahnutého vajcovitého tvaru, väčšinou s pílkovitými okrajmi. Dorastajú do dĺžky od 5 do 10 cm.

Uplatnenie v záhrade

Vajgela výborne vyzerá vysadená ako solitéra, ale vďaka pomerne rýchlemu rastu sa dá využiť aj do živých plotov. Úspešne ju môžete kombinovať s trojpukom či pajazmínom, ktoré kvitnú v rovnakom období. Zeleň jej listov vynikne medzi kríčkami, ktoré majú svetlejšie či dozlatista sfarbené listy, napríklad s tavoľníkom či tavoľou. Pri vysádzaní do skupín ju dajte do popredia, najmä ak máte odrodu s tmavočervenými kvetmi. Tie by na tmavom pozadí zanikli. Dôležité je, aby solitérne i skupinovo rastúce kry mali okolo seba aspoň dva metre voľného priestoru, aby mali dostatok svetla. Zakrpatené odrody, ako je napríklad ‘Nana Variegata’ a ‘Purpurea’, dorastajú do výšky len 1 až 1,5 m a sú vhodné do predzáhradiek či na pestovanie vo väčších nádobách.

Ako ju správne pestovať

Aby vajgela dobre rástla, potrebuje pôdu pomerne bohatú na živiny a dostatok slnečného svetla, no znesie aj mierne zatienené stanovište. Tam však menej kvitne. Určite sa jej nebude dariť na mieste, kde je pôda veľmi suchá a s nízkym obsahom živín. Je to úplne mrazuvzdorná rastlina, hoci počas zím so silnými mrazmi môže namrznúť. Ak sa tak stane, namrznuté časti treba zrezať. Rýchlo sa spamätá a začne vyháňať nové konáriky. Ak jej vytvoríte vhodné podmienky, vydrží aj viac ako päťdesiat rokov.

Rozmnožte si ju

Najjednoduchší spôsob rozmnožovania je pomocou zelených odrezkov. Tie sa odoberajú od mája do júna. Najlepšie sa ujmú pod fóliovým krytom, kde zakorenia približne za tri týždne. Potom ich treba presadiť na chránený záhon, na ktorom zosilnejú. Na zimu ich dôkladne zakryte. Ak odoberáte odrezky neskôr, môžete ich napichať do črepníkov a von vysadiť až na jar.

Odkiaľ pochádza

Krajinou pôvodu je východná Ázia, kde rastie viac ako desať druhov. U nás sa najčastejšie pestuje vajgela ružová (Weigela florida). Existuje množstvo vyšľachtených odrôd, ktorým vyhovuje naše počasie. V poslednom období sa objavujú i odrody, ktoré opakovane kvitnú na konci leta.

