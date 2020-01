Ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba) vyzerá na prvý pohľad ako listnatý strom. Tvári sa naozaj presvedčujúco, keďže mu na jeseň opadávajú listy. No v skutočnosti je to ihličnan. Ginko je dvojdomý strom, ktorý má samčie i samičie rastliny. Samičie stromy vytvárajú plody, ktoré sú podobné drobným marhuliam, no sú žltej farby. V čase zrelosti sa okolo nich šíri nepríjemný zápach.