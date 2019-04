Nové okrasné dreviny v záhrade? Už je vhodné obdobie na ich výsadbu

Výsadba okrasných drevín

Dreviny s voľnokorenými koreňmi sa vysádzajú od marca do mája a od októbra do prvých mrazov. Pri nich je väšie riziko preschnutia, preto ich pred výsadbou namočte na niekoľko hodín do vody.

Kontajnerované rastliny môžete vysádzať celoročne, pretože majú dobre vyvinutý koreňový systém.

Dreviny s koreňmi obalenými v jutovine je najvhodnejšie vysádzať v jeseni alebo na jar až do začiatku mája. Ich jemné korene dobre pučia. Sadenice pochádzajú z pestovateľských škôlok, odkiaľ ich vykopú a dovezú na predaj. Vysádzajú sa aj spolu s balom.

Dobrá rada

Pri vysádzaní platí pravidlo, že treba vysadiť do pôdy rovnako hlboko, ako boli v škôlkach. Podľa koreňového krčka môžete zistiť, ktorý tvorí prechod z koreňovej sústavy do nadzemnej časti dreviny.

Viac užitočných tipov a prehľad prác v záhrade na celý rok nájdete v špeciálnom vydaní časopisu Záhradkár.