Objavte čaro kvitnúcich krov: Začiatok jesene v znamení fialovej

Perovskia

Na prvý pohľad pripomína levanduľu, jej striebristé listy sú však jemne delené a na okrajoch zúbkaté. Keď ich pošúchate medzi prstami, voňajú podobne ako šalvia. Podľa toho dostala ľudové pomenovanie ruská šalvia či ruská levanduľa.

Je to poloopadavý poloker dorastajúci do výšky jedného metra. Voňavé kvety majú svetlú fialovomodrú farbu a sú usporiadané do klasov. Sú lákadlom pre motýle a včely. Perovskia (Perovskia) vyžaduje slnečné stanovište, uprednostňuje chudobnejšie, dobre priepustné pôdy, čo je dôležité najmä v zime, aby jej nezačali hniť korene. Po dobrom zakorenení výborne zvláda dlhé obdobia sucha aj mrazy až do -30 °C.

Uplatní sa ako nižší živý plot, vytvoríte ňou zaujímavé predely a hodí sa aj do trvalkových záhonov, no najviac vynikne vysadená ako solitéra. Môžete ju pestovať aj v nádobe na terase či balkóne. Aby sa pekne rozkonárila a bohato kvitla, na jar ju treba zostrihať na výšku asi 20 cm.

Bradavec

Je to polodrevitý opadavý ker. Vyznačuje sa rýchlym rastom, preto ho treba každú jar zrezať takmer až pri zemi. Podobne ako predchádzajúci druh dobre rastie na ľahkých priepustných pôdach a na slnečnom mieste. Bradavec (Caryopteris) má fialovomodré voňavé kvety, ktoré priťahujú motýle a čmele. Dorastá do výšky 0,6 až 1,2 m, preto je ideálny ako pozadie pre iné trvalky. Na rozdiel od perovskie je menej odolný proti mrazom. Korene pred zimou treba zakryť – najlepšie kôrou z listnatých stromov. Rastline totiž vyhovuje neutrálna alebo mierne zásaditá pôdna reakcia.