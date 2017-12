Objavujte krásu zimných záhrad (2. časť)

Zimovec včasný (Chimonanthus praecox)

Smotanovobiele kvety s červenou škvrnou v strede sa počas miernej zimy otvárajú už v decembri. Majú zvončekovitý tvar a príjemnú vanilkovú vôňu. Po ich odkvitnutí

vyrastú na konárikoch sivozelenej farby listy. Tie majú kopijovitý tvar a sú svetlozelené a lesklé.

Ker síce odoláva mrazom až do -28 °C, ale odporúča sa, vybrať preň chránené a teplé stanovište, najlepšie na slnku alebo v polotieni. Vhodná je priepustná pôda bohatá na živiny. Je citlivý na nedostatok vlahy, preto ho počas suchého počasia treba polievať. Dorastá do výšky asi 2 metre. Keď ho potrebujete presvetliť, urobte tak krátko po odkvitnutí. Pamätajte na to, že zimovec kvitne na dvojročných konárikoch.

Jazmín nahokvetý (Jasminum nudiflorum)

Keď zbadáte v záhrade žlto kvitnúci ker, z diaľky vám môže pripomínať zlatý dážď, čiže zlatovku. Tá však kvitne až neskôr. Od konca roka rozkvitá jazmín nahokvetý, ktorý má prezývku prvosienkový jazmín. Dostal ju pre príbuznosť farby kvetov. Sú zlatožlté a skladajú sa zo šiestich okvetných lístkov. Vyrastajú na vlaňajších výhonkoch z pazúch listov, ktoré vyrastajú až po odkvitnutí. Sú pekné lesklé, majú tmavozelenú farbu, a tak je tento ker atraktívny aj mimo obdobia kvitnutia. Výhonky majú zelenú farbu a rastú previsnuto. Ak ich však priväzujete, dokážu sa po opore vyšplhať až do trojmetrovej výšky. Prirodzene ker rastie do výšky 1 až 1,5 metra, takže ho pokojne môžete pestovať v nádobách. Obľubuje slnko alebo polotieň a priepustnú výživnú pôdu.