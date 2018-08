Očarujúci solitér: Jedľa srienistá v záhrade určite zaujme

Jedľa srienistá (Abies concolor)

Svoj domov má v Skalnatých horách Severnej Ameriky. Koruna má pravidelný valcovitý tvar. Ihlice sú mäkké, zaoblené nahor, päť až osem centimetrov dlhé. Sú modrozelené, vrchná i spodná strana ihlíc má rovnakú farbu, čím sa odlišujú od ostatných druhov jedlí. Strom rastie spočiatku pomaly, no po rokoch sa jeho vývin zrýchľuje.

Pestovanie

Jedľa je pomerne nenáročná na podmienky, no nevyhovuje jej veľmi vápenatá pôda. Je úplne mrazuvzdorná, odoláva suchu a dobre znáša aj horúčavy. Nemá rada presádzanie, preto jej vyberieme také miesto, na ktorom už zostane. Pamätáme aj na to, že je to urastený strom a v dospelosti môže dosiahnuť až dvadsať metrov. Odroda ‘Compacta’ však dorastá len do výšky jedného metra a je vhodná napríklad do skaliek. Ako zaujímavá solitéra sa uplatní odroda ‘Violacea’ s ihlicami sivomodrej farby.

Zaujímavosť

V staršom veku vytvára vzpriamené zelené alebo modrasté šišky dlhé 8 až 12 centimetrov.

Čítajte tiež: