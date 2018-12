Odrody a pestovanie! Majte ginko vo vašej záhrade

Odrody

Ginko rastie pomaly, napriek tomu môže v našej krajine v dospelosti dorásť do 15 až 20 metrov. Niekedy pozorný záhradkár na tomto strome nájde zvláštne bočné výhonky, mutácie vypchatých vzrastov alebo zvláštne lístie. Tieto nešarmantne vyzerajúce výrastky sú v skutočnosti východiskovou formou na šľachtenie pekných trpasličích odrôd, ktoré v dospelosti nie sú vyššie ako 2 metre.

Najznámejšou a najľahšie získateľnou trpasličou odrodou je ‘Mariken’. Je guľovitého tvaru a kompaktného vzrastu, aj po mnohých rokoch dosiahne výšku sotva jeden meter. Obzvlášť pekne vyzerá naštepená na kmienku. Ďalšie zaujímavé trpasličie odrody sú ‘Troll’, ‘Todds’ či ‘Louis’.

Okrem trpasličích odrôd je dostupná stĺpovitá forma ‘Tremonia Fastigiata’ s pozoruhodne rovným kmeňom. Takisto ako pri predchádzajúcich odrodách ide o samčiu odrodu, ktorá je mimoriadne vhodná do malých záhrad, pretože do šírky nezaberie veľa miesta. Dorastá do výšky 10 až 12 metrov.

Prepadnúť pestovaniu nemusí len ten, kto má rozľahlú parkovú záhradu. Trpaslíky rastú dokonca aj v rozmernejších črepníkoch. A výnimočne sa im darí v skalkách. Navyše tam nájdu ideálne podmienky na odtok vody. Je to totiž jedna z mála požiadaviek, ktoré táto prehistorická drevina vyžaduje.

Výsadba a starostlivosť

Veľmi mladé ginko bude vyžadovať v záhrade viac starostlivosti:

- Potrebuje ochranu pred mrazom a priamym slnkom.

- V tomto čase ešte nie je také tolerantné proti suchu, takže mu doprajte dostatok zálievky.

Ak však prežije prvé povýsadbové roky, ginku sa už nemôže takmer nič stať. Dobre zakorenené rastie takmer kdekoľvek a bez zvláštnych požiadaviek.

Rady, ktoré sa vám zídu: