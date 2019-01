Máte v záhrade orgován? Skontrolujte ho

Orgován v záhrade má svoje plusy aj mínusy. Plusom je určite jeho intenzívna vôňa, ktorá sa z jeho kvetov šíri na jar. Mínusom je to, že štepené stromčeky sa intenzívne rozrastajú koreňovými výmladkami, ktoré sú okolo hlavného kmeňa viditeľné hlavne teraz v zime. Podobne sa rozrastajú zaštepené liesky alebo iné kry, ktorým z intenzívne rastúcich koreňov podpníka vyrastajú mladé rastliny.

Zasiahnite včas

Ak sa chcete týchto divorastúcich výmladkov zbaviť, netreba dlho čakať. Keď dobre zakorenia, bude ich likvidácia oveľa ťažšia. Hneď ako to počasie dovolí a pôda nie je hlboko zamrznutá, pri každom výmladku zapichnite do pôdy rýľ a trochu ním pohýbte dopredu a dozadu. Z uvoľnenej pôdy vytrhnete nežiaduci výmladok o niečo ľahšie. Tak odstránite aj spiace očká na ich báze. Ak by ste odstránili výmladky iba nad povrchom pôdy, zo spiacich očiek by na jeho mieste čoskoro vyrástol nový.

Aj niektoré divorastúce kry sa v záhrade rozrastajú poplazmi do veľkých rozmerov. Najmä v malých záhradách by ste mali ohraničiť priestor tak, aby sa príliš nerozrastali. Ide najmä o sumach pálkový, kériu japonskú, rakytník rešetliakový, trnku alebo väčšinu divých ruží.

Čítajte tiež: