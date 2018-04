Pestujte krásnu magnóliu! Poradíme, ako na to

Správne miesto a pôda

Magnólia potrebuje slnečné miesto chránené pred vetrom. Najlepšie sa jej darí v blízkosti budov, kde sa opiera slnko a zásobuje ju lúčmi a dostatkom teplého vzduchu. Na vlastnosti pôdy nie je magnólia náročná, no neznáša pôdy bohaté na vápnik. Veľmi dobre jej urobí na humus bohatá, mierne kyslá pôda. Určite ju nevysádzajte na stanovište, kde hrozí, že bude rásť v tieni budovy. Okrem toho ju počas zimy na takomto mieste veľmi ľahko poškodí mráz, i ten neskorší, ktorý môže zasiahnuť kvietky. Ich lupene pod jeho vplyvom zhnednú a opadnú. Korene magnólie sa nachádzajú hlboko v zemi, ale aj blízko jej povrchu. Pamätajte - extrémne sucho magnólia veľmi zle znáša. Ak je súčasťou skalky, ktorú okopávate, dajte pozor, aby ste jej nepoškodili korene.

Vysádzanie

S mladým kríkom v črepníku, ktorý si donesiete z predajne by ste problém mať nemali. Akurát by ste ho mali stihnúť vysadiť v správnom termíne, čo je práve v marci. Lenže počasie je aké je, takže buď to skúsite teraz, či začiatkom apríla, ktorý je tu čo nevidieť. Vykopte dostatočne hlbokú jamu, aby sa do nej zmestil koreňový bal, dobre ju zalejte a potom vysaďte.

Čo je dôležité, pred tým ako vykopete jamu dobre si preštudujte, aký druh a odrodu ste si kúpili. Aby sa vám o pár rokov nestalo, e magnólia bude zrazu priveľká a bude zasahovať aj tam, kde sa vám to nepáči. Majte na pamäti jej šírku aj výšku.

