Pestujte s nami ihličnany zo semien: Kedy je čas na vysádzanie dopestovaných rastlín?

Všetko to bude trvať asi rok, veľa však záleží od druhu a od podmienok, ktoré ste nielen semenám, ale neskôr aj klíčiacim a mladým rastlinkám zabezpečili.

Počas leta pôdu v črepníkoch udržiavajte stále vlhkú a prihnojujte. Naše domáce druhy ihličnanov zimujte vonku uložené pod prístreškom. Nezabudnite na zálievku.

Na jar ich presaďte do o niečo väčších črepníkov a ošetrujte podobne, ako v predchádzajúcom lete až do jesene. Keď už budú dostatočne veľké, môžete ich vysadiť na trvalé stanovište. Označte ich kolíkmi a ohraďte, aby boli chránené, napríklad pred pokosením. Môžete ich presadiť aj do veľkých nádob a pestovať na balkóne či terase.

