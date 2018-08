Poradíme, ako na to! Získajte nové listnaté či ihličnaté dreviny do vašej záhrady

Ak už nechcete do nákupu rastlín investovať ďalšie peniaze, ale predsa by sa do záhrady ešte nejaká drevina hodila, môžete si ju rozmnožiť aj sami. August je totiž vhodným obdobím na odoberanie a zakoreňovanie odrezkov. Musíte však rátať s tým, že kým narastie, uplynie ešte veľa času.