Poznáte Fotergilu? Očarí kvetmi aj omamnou medovou vôňou

Fotergila (Fothergilla) je príbuzná hamamelom a vyskytuje sa v zalesnených oblastiach Spojených štátov amerických. Je to opadavý ker so striedavými, takmer okrúhlymi listami, ktoré majú zúbkatý okraj a tmavozelenú farbu a trochu pripomínajú jelše. Listy sa počas slnečných jesenných dní nádherne prefarbujú do žlta, oranžova až žiarivočervena.

Na jar je ker na koncoch výhonkov obsypaný takmer päť centimetrov dlhými súkvetiami bielych voňavých kvetov, ktoré sa objavujú ešte pred listami, obyčajne v máji. Súkvetia sa podobajú na kvety tyčinkovca, ktorý sa u nás pestuje ako izbová rastlina a svojím tvarom pripomínajú kefky na umývanie fliaš. To, čo na nich nápadne vyniká, sú tyčinky, klasické korunné lupienky kvety nemajú. Pri chladnejšom počasí vydržia pomerne dlho. Po odkvitnutí sa objavia tobolky s dvoma puzdrami.

Umiestnenie v záhrade

Ker v dospelosti dosahuje výšku okolo dvoch metrov. Rastie pomaly, čo je výhodné najmä v prípade, ak v záhrade nemáte veľa miesta. Má rád kyslý substrát, preto je vhodný do vresovísk k rastlinám s podobnými požiadavkami na pôdu, teda k rododendronom, azalkám, pierisom či enkiantom. Jeho krása však najlepšie vynikne, keď ho vysadíte ako solitéru na viditeľné miesto. Privíta výživnú, vlhkú, ale dobre priepustnú pôdu na plnom slnku alebo v čiastočnom tieni.

Starostlivosť a rozmnožovanie

Na starostlivosť nie je náročný, postačí, keď ho v sezóne prihnojíte hnojivom na rododendrony. Rez nie je potrebný, odstraňujte len veľmi staré a poškodené konáre, najlepšie v zime. Na rozmnožovanie použite odrezky alebo sa ho pokúste rozmnožiť potápaním.

