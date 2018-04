Poznáte ju? Zlatovka nie je zlatý dážď

Ľudovo sa zlatovka nazýva aj zlatý dážď, hoci toto pomenovanie nie je správne. Zlatý dážď je pomenovanie pre štedrec ovisnutý - drevinu s dlhými previsnutými strapcami žltých kvetov, ktoré pripomínajú padajúci dážď.

Zlatovku režte po odkvitnutí

Zlatovka (Forsythia suspensa) patrí medzi skoro kvitnúce dreviny. Režú sa po odkvitnutí a znášajú i hlboký rez. Ak ich ponecháte bez rezu, rýchlo strácajú tvar a v budúcej sezóne budú kvitnúť menej.

Ako rezať zlatovku

Jedovatý štedrec ovisnutý

Štedrec ovisnutý (Laburnum anagyroides), nazývaný tiež zlatý dážď je ker alebo menší strom dorastajúci do výšky 3 -5 metrov. Kvitne bohatými strapcami žltých kvetov. S jeho výsadbou a pestovaním však buďte opatrní, celá rastlina je jedovatá, najviac však semená, ktorých konzumácia môže skončiť vážnou otravou. Preto nie je vhodný do záhrad s malými deťmi či do blízkosti škôl a ihrísk.

Ako pestovať štedrec